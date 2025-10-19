Compararea prețurilor la automobile pe piețele europene s-a dovedit o provocare complicată, care depășește simpla alăturare a câtorva modele populare. Potrivit unei analize Euronews.com, astfel de comparații pot induce în eroare, pentru că nu reflectă particularitățile de piață, strategiile comerciale ale producătorilor sau politicile fiscale din fiecare țară.

De la biciclete și motociclete până la autoturisme de lux, raportul a încercat să contureze o imagine completă a modului în care se configurează costurile echipamentelor de transport personal în Europa, evidențiind care sunt cele mai scumpe și cele mai accesibile destinații pentru cumpărători.

Un instrument esențial în această analiză este indicele nivelului prețurilor pentru „echipamente de transport personal” publicat de Eurostat. Acesta include autoturisme, motociclete și biciclete, dar nu acoperă întreținerea, reparațiile, piesele de schimb sau combustibilul.

Pentru automobile, sunt luate în calcul atât vehiculele noi, cât și cele second-hand. Cu o medie de referință stabilită la 100 de euro, indicele arată cât de mult se abate prețul din fiecare țară de la media Uniunii Europene.

Turcia se află detașat în fruntea clasamentului cu cele mai ridicate prețuri pentru autoturisme și alte vehicule personale. Acolo, costurile sunt cu 36,4% peste media europeană — ceea ce înseamnă că un automobil care ar costa 100 de euro în UE ajunge în Turcia la 136,4 euro. Chiar și așa, experții au notat o ușoară scădere față de anul 2021, când indicele depășea 147 de puncte.

În interiorul Uniunii Europene, Danemarca ocupă primul loc în privința costurilor, cu prețuri mai mari cu 19,1% față de media continentală.

Georg Strasser, cercetător la Banca Centrală Europeană, a explicat că taxarea directă a autoturismelor – care include TVA și comisioanele specifice achiziției – diferă semnificativ de la o țară la alta.

„Taxarea directă a autoturismelor (TVA plus taxe și comisioane specifice achiziției) diferă enorm în interiorul UE. Danemarca este un caz atipic de impozitare ridicată, ceea ce explică nivelul mare al indicelui pentru această țară”, afirmă Stresser.

Printre alte state europene unde prețurile depășesc cu peste 10% media UE se află Islanda (18,1%), Țările de Jos (14,3%), Irlanda (10,3%) și Elveția (10,2%).

În contrast, Macedonia de Nord și Slovacia oferă cele mai mici prețuri pentru vehiculele personale, potrivit aceleiași analize. Dacă media Uniunii este de 100, în Macedonia de Nord aceeași achiziție ar costa 87,7 euro, iar în Slovacia 88,6 euro — adică prețuri cu 12,3% și respectiv 11,4% sub media europeană.

România este la 94,0 euro în acest clasament, cu 6% sub media europeană.

Pe lista țărilor mai accesibile se mai află Slovenia (8,7% sub medie), Cipru (8,6%), Cehia (8,4%), Norvegia (8,3%), Letonia (7,5%), precum și Muntenegru și Polonia, ambele cu 7,2% sub media UE.

În rândul marilor economii europene, Spania se distinge ca fiind cea mai avantajoasă piață pentru autoturisme, cu prețuri cu 3,8% mai mici decât media. Germania este singura dintre marile puteri economice unde costurile depășesc ușor media continentală, cu 0,4% , în timp ce Franța și Italia se află foarte aproape de acest nivel, cu variații minime în jos.

Strasser a subliniat că, în interiorul Uniunii, taxarea și politica de ajustare a prețului la piață continuă să fie factorii principali care determină diferențele de costuri, iar în afara UE intervin și diferențele de reglementare și standarde tehnice.

Economistul a explicat că variațiile în preferințele consumatorilor – fie că este vorba despre mărci, dotări, venituri sau disponibilitatea de a plăti – îi determină pe producători să ajusteze prețurile în funcție de fiecare piață. Această practică este posibilă doar în condițiile în care revânzarea transfrontalieră a mașinilor este limitată, pentru a preveni arbitrajul comercial.

Într-un studiu realizat împreună cu Eyal Dvir, consultant principal la firma americană Charles River Associates, Strasser a arătat că producătorii auto tratează chiar și țările Uniunii Europene ca piețe de marketing distincte, stabilind prețuri diferențiate pentru fiecare regiune.

„Este, în esență, inconvenientul de a cumpăra o mașină din străinătate (sau printr-un importator) și acceptarea unor mici diferențe de echipare a modelului, ceea ce menține aceste variații de preț chiar și în interiorul UE”, a precizat Georg Strasser.

Această strategie le permite constructorilor să țină cont de factorii locali – cum ar fi veniturile medii, preferințele pentru anumite mărci sau puterea de cumpărare – fără a afecta stabilitatea prețurilor globale.

Strasser a mai afirmat că efectul taxării este uneori mai subtil, în special în țările unde legislația fiscală diferențiază categoriile de vehicule în funcție de emisii, motorizare sau performanță. În aceste cazuri, anumite modele devin mai costisitoare, în timp ce altele rămân sub media UE, ceea ce îi determină pe consumatori să se orienteze spre variantele mai accesibile.

Luând exemplul mașinilor electrice, cercetătorul a explicat complexitatea relației dintre taxare și indicele Eurostat. El a precizat că o țară care impune taxe mari pentru vehiculele convenționale, dar oferă scutiri pentru cele electrice, poate părea o țară „scumpă” în statisticile Eurostat, deoarece indicele reflectă media cheltuielilor pentru toate tipurile de vehicule.

Datele OCDE din 2022, care compară prețurile mașinilor înainte și după aplicarea taxelor, arată clar impactul fiscalității asupra costurilor de achiziție. Totuși, Strasser a atras atenția că simpla analiză a cotei TVA nu explică pe deplin diferențele majore dintre țări. Pe lângă TVA, există alte taxe, comisioane administrative și sisteme bonus–malus care influențează prețurile finale și creează dezechilibre vizibile între piețele europene.