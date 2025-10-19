Un nou semn de circulație, care creează confuzie în rândul conducătorilor auto, a fost inclus recent în catalogul oficial al Direcției Generale de Circulație din Spania. Ei cer accesul la reglementările actualizate, așa cum sunt publicate în Monitorul Oficial al Statului (BOE). Printre cele mai recunoscute se numără Regulamentul General de Circulație și ceea ce este adesea denumit Legea Circulației.

Direcția Generală de Trafic (DGT) a anunțat printr-un comunicat actualizarea catalogului de semne rutiere, precizând că modificările includ introducerea unor noi indicatoare menite să reglementeze mijloacele moderne de transport, precum vehiculele de mobilitate personală, și să se adapteze mai bine la realitățile actuale ale traficului.

Noul indicator rutier, P-35 „Împletit”, are formă triunghiulară cu margini roșii și interior alb. El avertizează șoferii asupra unor pericole pe drum, precum curbe periculoase, intersecții, treceri de pietoni sau zone cu animale.

Indicatorul semnalează pericolul unei intersecții sau bifurcații unde benzile se împletesc și crește riscul de coliziuni. Banda împletită combină funcțiile de accelerare și încetinire și apare mai ales pe autostrăzi sau drumuri cu sens dublu. Semnul este plasat înainte de zona respectivă pentru a le da șoferilor timp să se adapteze, pe o distanță de până la 1.500 de metri, asigurând un trafic mai sigur și mai fluid.

Ignorarea acestui indicator și implicarea într-un accident poate fi considerată contravenție ușoară, sancționată cu amendă de până la 100 de euro.

Trebuie să țineți cont că fiecare semn de circulație are sancțiuni specifice, iar nerespectarea lor poate duce la amenzi variabile, în funcție de indicatorul încălcat.

Diferența între semnele de circulație explică și variația amenzilor: ignorarea unui indicator de oprire nu are același impact ca nerespectarea vitezei minime obligatorii. Sancțiunile sunt stabilite în funcție de gravitatea faptei: minoră – până la 100 de euro, medie – până la 200 de euro, foarte gravă – peste 500 de euro.