Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, ar conduce în intențiile de vot pentru funcția de primar general al Capitalei, dacă alegerile ar avea loc săptămâna viitoare. Un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) arată că edilul social-democrat ar obține 25% din voturile bucureștenilor, fiind urmat de deputatul USR Cătălin Drulă și de primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, din partea PNL, ambii cu câte 18%.

Sondajul a fost efectuat în perioada 8 – 17 octombrie 2025, pe un eșantion de 1.072 de persoane adulte, reprezentative pentru populația Bucureștiului, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit comunicatului CURS, Anca Alexandrescu, candidat independent, este creditată cu 10%, în timp ce Cristian Popescu Piedone, reprezentând Partidul Național Republican (PNRR), ar obține 9%. Următorii în clasament sunt Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept „Makaveli”, și Mihai Enache, de la AUR, ambii cu câte 5%. Vlad Gheorghe, din partea partidului DREPT, și Ana Ciceală, de la SENS, ar strânge câte 3% din opțiuni.

În ceea ce privește votul pentru Consiliul General al Municipiului București, USR se află pe primul loc cu 22%, urmat de PSD și AUR, fiecare cu 21%. PNL ar obține 16%, iar Partidul Oamenilor Tineri și S.O.S. România ar acumula câte 5%. REPER se situează la 4%, iar Partidul Naționalist Reformarea României la 3%.

Cercetarea sociologică mai arată că 51% dintre bucureșteni consideră că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate abia în 2026, argumentând lipsa fondurilor pentru un scrutin în prezent. Alte 28% dintre persoane spun că menținerea interimatului nu reprezintă o problemă urgentă, în timp ce 19% își doresc ca alegerile să aibă loc cât mai curând.

Întrebați dacă partidele din coaliția de guvernare ar trebui să propună un candidat comun la Primăria Generală, 22% dintre simpatizanții PSD, PNL și USR au răspuns afirmativ, însă 71% s-au declarat împotrivă.

În planul percepției publice, 80% dintre respondenți cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar doar 17% spun că lucrurile merg bine. La nivel local, 31% dintre bucureșteni apreciază că orașul se dezvoltă într-un sens pozitiv, însă 65% consideră contrariul.

Printre principalele probleme semnalate se numără traficul și aglomerația (19%), nivelul de trai (16%), lipsa apei calde și termoficarea (15%), urmate de curățenie (14%), poluare (12%) și starea sistemului medical (10%). Alte aspecte invocate sunt taxele și impozitele (6%), calitatea drumurilor (4%), parcările (2%) și transportul public (1%).

În privința imaginii publice, Nicușor Dan are cea mai mare cotă de popularitate pozitivă, cu 37%, dar și un nivel ridicat de percepție negativă, de 60%. Daniel Băluță are 31% imagine favorabilă și 65% nefavorabilă, iar Ciprian Ciucu 26% pozitivă și 67% negativă.

Piedone este perceput pozitiv de 25% dintre participanți, în timp ce Cătălin Drulă și Sorin Grindeanu au fiecare 22%. La polul opus, Diana Șoșoacă (18%) și viceprimarul Stelian Bujduveanu (16%) înregistrează cele mai reduse niveluri de apreciere.