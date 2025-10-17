Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a declarat joi seară, la Digi24, că alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului „tehnic vorbind” nu mai pot fi organizate „înainte de Crăciun”, ceea ce înseamnă că acestea vor fi cel mai probabil amânate pentru anul 2026.

Edilul a explicat că termenele legale și calendarul electoral nu mai permit desfășurarea unui scrutin în 2025 fără a intra în perioada sărbătorilor, ceea ce ar fi inoportun.

„Nu cred că mai e timp anul ăsta. Cred că, pe calendar, s-ar putea face alegerile de Crăciun, ceea ce nu știu cât ar fi de oportun, pentru că e un calendar care trebuie respectat din momentul în care se decid alegerile. Nu cred că e mai devreme. Tehnic vorbind, da, (nu se poate anul acesta – n.red.), pe termenele care sunt prevăzute în lege”, a explicat primarul Sectorului 3.

Robert Negoiță a mai spus că îl consideră pe Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, drept cel mai potrivit candidat pentru Primăria Generală. În schimb, el nu îl vede pe viceprimarul liberal Stelian Bujduveanu ca fiind „prima vioară” în eventualele negocieri dintre partide.

„Eu am relaționat bine, nu l-am văzut să fie prima vioară, așa cum l-am văzut pe Daniel Băluță, de exemplu, care chiar a demonstrat, dar nu cred că ar fi un primar rău. Daniel Băluță este colegul și prietenul meu”, a declarat Negoiță.

Primarul Sectorului 3 a subliniat că nu intenționează să candideze personal pentru Primăria Capitalei, fiind concentrat pe proiectele aflate în derulare la nivel local.

„Nu-mi doresc. Am proiecte la Sectorul 3 și chiar n-am timp să mă gândesc la altceva. Și vă spun foarte direct și foarte sincer”, a precizat acesta.

Întrebat despre Ciprian Ciucu, primarul liberal al Sectorului 6, Negoiță a avut o părere pozitivă, afirmând că acesta a făcut „treabă bună” și ar putea fi un bun administrator al Bucureștiului.

„Cred că da, a făcut treabă bună la Sectorul 6. N-am lucrat cu domnul Drulă, dar cu Ciprian și cu Daniel am lucrat și lucrez în continuare și ne înțelegem bine. Lăsând la o parte… eu văd ce fac fiecare în sectoarele pe care le administrează. Sunt unele din cele mai bine administrate sectoare din București și orașe din țară, excepție Sectorul 3”, a spus Negoiță, cu o notă de ironie.

În același context politic, deputatul USR Cătălin Drulă a declarat, la Europa FM, că nu ia în calcul o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, precizând că USR are încredere în propriul proiect pentru București.

„Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR şi al meu este unul de succes pentru, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere”, a spus Drulă, conform News.ro.

Referitor la plângerea penală făcută de colegul său de partid, Emanuel Ungureanu, împotriva premierului Ilie Bolojan, pe motiv că nu a organizat alegerile în Capitală, Drulă a spus că nu ar fi procedat la fel, însă a subliniat că problema ridicată este una reală.