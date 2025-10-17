Ilie Bolojan a declarat că alegerile trebuie organizate cât mai rapid și în conformitate cu legea, în interesul bucureștenilor, precizând că va susține, săptămâna viitoare, ca acestea să aibă loc fie la finalul lunii noiembrie, fie la începutul lunii decembrie.

„Cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, cât mai repede posibil şi în interesul bucureștenilor. Putem organiza cât mai repede alegerile, pe final de noiembrie şi început de decembrie. Voi susţine, săptămâna viitoare, organizarea acestor alegeri ori în ultima săptămână din noiembrie, ori în prima din decembrie”, a afirmat Ilie Bolojan pentru sursa amintită.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat vineri că, până la sfârșitul anului, deficitul bugetar va ajunge aproape de 30 de miliarde de euro, reprezentând aproape 25% din veniturile anuale ale României. Totodată, el a precizat că anul viitor dobânzile plătite de țară se vor apropia de 3% din PIB.

”Estimarea pe care Ministerul de Finanţe a făcut-o este că până la finalul acestui an vom avea un deficit de aproape 30 de miliarde de euro, deci 150 de miliarde de lei, ceea ce este o sumă destul de mare, este aproape 25% din ceea ce încasează România într-un an”, a spus premierul Ilie Bolojan, la RRA.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că România cheltuie anual cu aproximativ 25% mai mult decât încasează. El a subliniat că fondul total de salarii din sectorul public ajunge la circa 150 de miliarde de lei pe an și că, fără împrumuturile contractate anual, statul nu ar putea să achite aceste salarii, menținându-și în același timp investițiile și cheltuielile curente.

Premierul a subliniat că deficitul bugetar este foarte mare și că dobânzile pentru împrumuturile contractate anual de România cresc constant.

Acesta a explicat că, în acest an, România va plăti aproximativ 11 miliarde de euro (circa 55 de miliarde de lei) în dobânzi, iar anul viitor această sumă se va apropia de 3% din PIB, fiind necesare credite suplimentare pentru a acoperi diferența dintre cheltuieli și venituri.

A atras atenția că, dacă nu se reduc cheltuielile, nu se încasează veniturile planificate și nu se prioritizează investițiile în funcție de posibilități, spațiul fiscal va scădea, iar țara riscă să ajungă într-o situație în care mare parte din resurse va fi dedicată doar plății dobânzilor. Premierul a subliniat că situația actuală nu este confortabilă, rezultatul fiind acumularea de cheltuieli mai mari decât veniturile și contractarea de investiții greu de susținut.