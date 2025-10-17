Prim-ministrul Ilie Bolojan a spus că multe ministere au personal supradimensionat și că statul trebuie să reducă fondurile salariale. Unele instituții, precum Ministerul Fondurilor Europene, ar fi ajuns să dubleze salariile angajaților din sporuri, fără ca acest lucru să se reflecte în performanța administrativă.

El a adăugat că reorganizarea administrației centrale este o prioritate și că fiecare minister va fi analizat separat, în funcție de eficiență.

„Este o necesitate să calculăm corect personalul. Am redus fondurile de salarii, fiindcă la Fonduri Europene din două sporuri și-au dublat salariul. Și nu se vede performanța, căci nici nu am absorbit fonduri. Normal că dacă indemnizațiile erau un spor în sine nu avem performanță. Asta e o prioritate în perioada următoare. Dacă la administrațiile locale e o lege, aici fiecare minister ale legea lui și funcționează diferit, iar aici trebuie luate măsuri pentru fiecare în parte”, a spus premierul.

Premierul a explicat că România are un deficit bugetar de 20 de miliarde de lei în primele nouă luni ale anului și că până la finalul lui 2025 acesta ar putea ajunge la aproape 30 de miliarde de euro, adică un sfert din totalul veniturilor statului.

El a precizat că România cheltuie anual cu 25% mai mult decât încasează, ceea ce face imposibilă menținerea acestui ritm fără măsuri de corecție fiscală.

„Deficitul bugetar este foarte mare, iar dobânzile pentru banii pe care îi împrumută România an de an cresc în fiecare an, gândiți-vă că anul acesta se ridică la aproximativ 11 miliarde de euro, deci aproximativ 55 de miliarde de lei. Iar anul viitor, pentru că și anul acesta s-au luat credite și indiferent ce guvern este și anul viitor vor trebui luate creditele pentru că nu poți recupera asemenea diferențe între cheltuieli și venituri într-un an, îți trebuie un număr de ani să ajungi la o valoare rezonabilă, anul viitor, din păcate, dobânzile pe care le va plăti România se vor apropia de 3% din produsul intern brut”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Bolojan a afirmat că românii sunt exasperați de conflictele politice și a subliniat nevoia de acțiune concretă din partea guvernanților.

„Oamenii s-au săturat de disputele noastre de 2 lei. Vor să vadă ceva acțiune”, a declarat premierul.

El a explicat că, fiind o coaliție formată din patru partide și grupul minorităților, este dificil să se ajungă la consens pentru proiecte de investiții sau reforme. Un exemplu este proiectul centurii ocolitoare de la Gura Humorului, în valoare de 500 de milioane de euro, la care s-a renunțat din lipsa unui acord politic.

Premierul a recunoscut că deciziile luate nu aduc popularitate, însă sunt esențiale pentru stabilitatea economică. El a spus că își dorește ca mandatul său să fie unul al rezultatelor și că nu urmărește o miză personală.

„Aș vrea ca copiii noștri să trăiască într-o țară mai bună. Nepoata mea e în străinătate și aș vrea să își facă un rost aici, în țara noastră. Nu mai am altceva ce să iau, dar e important să faci ceva pentru țara noastră”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a adăugat că a ocupat de-a lungul carierei aproape toate funcțiile publice posibile – de la prefect și parlamentar până la primar și președinte de Consiliu Județean – și că motivația sa este legată de viitorul tinerilor.

Acesta a spus că „nu o să mă laude toți, dar nu aș vrea să mă înjure toți, și când mă întâlnesc cu cunoscuți de-ai mei, să îi pot privi în ochi”.

Ilie Bolojan a recunoscut că nu a existat entuziasm la preluarea funcției de premier, însă a insistat că măsurile nepopulare sunt inevitabile.