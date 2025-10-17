Guvernul condus de Ilie Bolojan a operat, odată cu rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025, o tăiere semnificativă a fondurilor publice alocate partidelor politice. Subvențiile anuale, acordate prin intermediul Autorității Electorale Permanente (AEP), au fost diminuate de la 284 de milioane de lei la 232 de milioane de lei.

Decizia marchează cea mai mare reducere a finanțării partidelor din ultimii cinci ani, într-un context în care premierul anunțase anterior o ajustare modestă, de doar 10%. În realitate, diminuarea este de 17,6% din bugetul aprobat inițial pentru anul 2025.

Tăierea nu a fost făcută publică printr-un anunț oficial din partea Guvernului sau a Coaliției de guvernare. Informația a ieșit la iveală abia după publicarea documentelor de rectificare bugetară. Surprinzător este că, la doar două zile după adoptarea rectificării, premierul Ilie Bolojan declara că „se va discuta în viitor” despre o eventuală reducere a subvenției, lăsând impresia că măsura nu fusese încă decisă.

Autoritatea Electorală Permanentă a confirmat ulterior pentru HotNews diminuarea bugetului destinat partidelor. Potrivit unor surse politice, inclusiv lideri din PNL, PSD și USR nu erau informați despre această decizie. „Unii dintre liderii partidelor nu au știut”, a declarat o sursă apropiată negocierilor.

În conferința de presă din 1 octombrie, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că ministerul „a operat reținerea de 10% pe bugetul AEP, adică aproximativ 51 de milioane de lei”. Cu toate acestea, Nazare a evitat să spună explicit că este vorba despre tăierea subvenției pentru partide, menționând doar că „momentan nu există o decizie politică” pe această temă.

În realitate, legea nu permite reducerea cheltuielilor de personal ale instituțiilor publice, ci doar a celor destinate subvențiilor. Prin urmare, reținerea de 51 de milioane de lei din bugetul AEP s-a aplicat direct asupra fondurilor alocate partidelor.

Conform datelor transmise de AEP, sumele care urmează să fie distribuite formațiunilor politice în 2025 sunt următoarele:

PSD : 77.101.731 lei

: 77.101.731 lei AUR : 45.591.468 lei

: 45.591.468 lei PNL : 41.976.836 lei

: 41.976.836 lei USR : 29.794.829 lei

: 29.794.829 lei SOS România : 19.819.130 lei

: 19.819.130 lei POT : 15.969.345 lei

: 15.969.345 lei PMP : 1.090.837 lei

: 1.090.837 lei Forța Dreptei: 1.035.821 lei

Noile valori sunt apropiate de cele din 2023, an fără alegeri, dar sensibil mai mici decât cele din 2024, când partidele au beneficiat de un buget record, pe fondul celor patru scrutine electorale.

Pe lângă reducerea subvențiilor, rectificarea bugetară prevede și 169 de milioane de lei pentru rambursarea cheltuielilor din campania prezidențială organizată în luna mai.

Aproximativ 100 de milioane de lei vor fi direcționate către candidații independenți, printre care Nicușor Dan și Victor Ponta, pentru a acoperi împrumuturile contractate în timpul campaniei. Ceilalți candidați, susținuți de partide — precum Crin Antonescu și George Simion —, vor primi fondurile prin intermediul formațiunilor politice, însă acestea vor fi folosite exclusiv pentru rambursarea datoriilor din campanie, nu pentru activitatea curentă.

Reducerea subvențiilor vine într-un moment în care Guvernul Bolojan încearcă să transmită un semnal de disciplină bugetară, după un an electoral costisitor. Măsura este privită de unii analiști drept o decizie cu impact simbolic, menită să arate că partidele trebuie să se autofinanțeze mai responsabil, dar și ca un test de coeziune în interiorul Coaliției.

Totuși, lipsa unei comunicări transparente și faptul că nici liderii principalelor partide nu ar fi fost informați din timp ridică semne de întrebare privind modul în care sunt gestionate resursele publice și relațiile dintre Guvern și formațiunile politice care îl susțin.