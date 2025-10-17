Chiar dacă statisticile indică o creștere a salariului mediu net în România, majorările recente de taxe și inflația în ascensiune fac ca puterea de cumpărare a românilor să fie tot mai redusă. Banii câștigați par să fie rapid absorbiți de costurile tot mai mari ale vieții.

Impactul se vede clar în buzunarul fiecărui român: atunci când se așază să facă calculele pentru cheltuielile lunare, constată că, în realitate, venitul disponibil a scăzut.

Chiar dacă datele arată o ușoară creștere a salariului mediu, mulți români simt totuși că banii lor se subțiază. Explicația stă în inflație, fenomenul subtil care erodează treptat venitul disponibil.

„Anul trecut, în august, salariul mediu net era de 5.100 de lei, iar acum este de 5.300 de lei, o creștere de 4%, dar fiecare simte diminuarea puterii de cumpărare. Inflația scade puterea de cumpărare. De fapt, în termeni reali, salariul nostru a scăzut cu 5,5%”, a declarat Radu Ciobanu, profesor de finanțe la Academia de Studii Econimice (ASE).

Salariul mediu net ajunge la 5.390 de lei, dar odată ce ajustăm pentru inflația de circa 10%, valoarea efectivă a veniturilor scade la aproximativ 4.800 de lei. Practic, românii își pierd puterea de cumpărare cu aproape 500 de lei pe lună.

Practic, 500 de lei reprezintă suma necesară pentru a acoperi cheltuielile de bază: facturile la utilități pentru o garsonieră sau un apartament de două camere, sau bugetul pentru alimente pentru o săptămână într-o familie obișnuită.

Situația nu este diferită nici pentru pensionari: inflația reduce lunar puterea de cumpărare a unei pensii medii cu aproximativ 300 de lei.

În 2025, o pensie medie de 2.932 de lei, ajustată pentru inflația de 10%, valorează efectiv 2.638 de lei, comparativ cu 2.427 de lei în 2024. Această diminuare a puterii de cumpărare se reflectă deja în economie printr-o reducere semnificativă a consumului.

„Din punctul meu de vedere, în România, creșterea economică este bazată pe consum. Dacă Guvernul va mai veni cu măsuri de reducere a consumului – a se vedea creșterea TVA – această scădere a consumului va afecta mediul de afaceri”, a mai declarat Radu Ciobanu.

Puterea de cumpărare a românilor a înregistrat cea mai mare scădere de la criza economică din 2010. Această tendință va continua și în perioada următoare, urmând ca efectele inflației să fie vizibile în statistici abia anul viitor.