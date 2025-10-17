Potrivit Eurostat, România se menține pe primul loc în topul inflației europene, cu o rată anuală de 8,6% în septembrie, în urcare de la 8,5% în august. Suntem urmați de Estonia (5,3%), Slovacia și Croația (ambele cu 4,6%).

La polul opus, cele mai mici valori ale inflației au fost înregistrate în Cipru (0%), Franța (1,1%), Grecia și Italia (1,8%). În total, inflația a crescut în 15 state membre, a scăzut în opt și a rămas neschimbată în patru.

Datele Institutului Național de Statistică (INS) confirmă o rată a inflației chiar mai ridicată — 9,88%, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum.

INS a explicat că mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,09%, serviciile cu 10,36%, iar alimentele cu 7,86%.

În comunicatul oficial se precizează că „indicele prețurilor de consum în luna septembrie 2025 comparativ cu luna august 2025 a fost 100,36%. Rata inflației de la începutul anului a fost 8,5%, iar rata anuală a inflației comparativ cu septembrie 2024 a fost 9,9%.”

Instituția arată că evoluția prețurilor se menține ridicată pe fondul scumpirilor la energie și al majorării costurilor de producție. De asemenea, rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 6,1%.

În zona euro, inflația anuală a ajuns la 2,2%, față de 2% în august, potrivit datelor publicate de Banca Centrală Europeană (BCE).

BCE a indicat că serviciile au avut cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor, urmate de alimente, alcool și țigări, în timp ce energia a avut o contribuție negativă.

Noile previziuni ale instituției estimează o inflație de 2,1% în 2025, care ar urma să scadă la 1,7% în 2026 și 1,9% în 2027. Inflația de bază — fără energie și alimente — este prognozată să ajungă la 1,8% până în 2027.

Media inflației la nivelul Uniunii Europene este de 2,6%, mult sub nivelul înregistrat de România. Specialiștii explică diferența prin creșterea costurilor la energie, taxe indirecte, servicii și transport, dar și prin presiunea cursului valutar.

România este în prezent singurul stat membru cu o inflație de peste 8%, fapt care menține o presiune ridicată asupra bugetelor familiilor și complică eforturile autorităților de a tempera creșterile de prețuri în perioada următoare.