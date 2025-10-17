Consiliul Uniunii Europene a anunțat joi că statele membre au ajuns la un acord politic asupra textului final al programului EDIP, după negocieri prelungite privind criteriile de finanțare și gradul de deschidere către furnizori non-europeni.

„Acest acord constituie un pas major pentru securitatea continentului european şi dezvoltarea industriei noastre de apărare”, a declarat europarlamentarul francez François-Xavier Bellamy, co-raportor al proiectului în Parlamentul European.

La rândul său, eurodeputatul Raphaël Glucksmann a subliniat că programul EDIP are rolul de a oferi Europei capacitatea de a-și asigura singură apărarea.

„Europa trebuie să fie în sfârşit capabilă să se apere singură, iar EDIP a fost conceput pentru asta”, a spus Glucksmann.

Programul EDIP prevede granturi totale de 1,5 miliarde de euro care vor fi acordate pentru lansarea de proiecte comune în domeniul apărării. Aceste fonduri vor sprijini dezvoltarea capacităților industriale europene și producția comună de echipamente militare între statele membre.

Ucraina va beneficia, la rândul său, de 300 de milioane de euro din bugetul general al programului, în cadrul sprijinului acordat de UE pentru apărarea sa în fața agresiunii ruse.

Parlamentul European a obținut și contribuții suplimentare din partea unor state partenere – printre care Marea Britanie și Canada – care vor participa financiar la EDIP pentru a crește bugetul total disponibil.

Una dintre principalele controverse în timpul negocierilor a fost problema „preferinței europene” – respectiv în ce măsură programul poate finanța componente fabricate în afara Uniunii.

În final, s-a ajuns la un compromis care stabilește că părțile non-europene nu pot depăși 35% din valoarea totală a proiectului, cu excepția unor țări partenere, precum Norvegia.

„EDIP va inversa logica importurilor care a prevalat în Europa pentru a sprijini concret consolidarea bazei noastre industriale”, a subliniat Bellamy.

În prezent, peste 60% din achizițiile de arme ale statelor UE provin din afara Uniunii – în principal din Statele Unite. Prin EDIP, Bruxellesul își propune să reducă această dependență la 45%, consolidând capacitatea industriei europene de a produce echipamente militare proprii.

Pentru prima dată, Uniunea Europeană creează prin EDIP un cadru juridic comun care să faciliteze investițiile și achizițiile colective în domeniul apărării. Aceasta reprezintă o premieră, întrucât politica de apărare rămâne, în mod tradițional, o competență a statelor membre.

Programul completează inițiativele europene existente, precum Fondul European de Apărare (EDF) și Instrumentul pentru consolidarea industriei de apărare (ASAP), și face parte dintr-o strategie mai amplă de reînarmare a Europei.

Comisia Europeană a prezentat, în paralel, o foaie de parcurs pentru consolidarea apărării europene până în 2030, document ce vizează extinderea cooperării industriale, investițiile în tehnologii strategice și reducerea dependenței de importurile militare externe.