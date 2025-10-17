Reglementarea europeană stabilește un plafon de 10.000 de euro pentru plățile efectuate în numerar pe teritoriul Uniunii Europene. Decizia a fost adoptată la Bruxelles de către statele membre, ca parte a unui pachet mai amplu de reguli privind prevenirea spălării banilor.

Prin acest pachet legislativ, UE urmărește reducerea riscului de spălare a banilor și creșterea transparenței tranzacțiilor în numerar. Totuși, aplicarea efectivă a limitelor va depinde de modul în care fiecare stat membru va implementa regulile.

Statele membre vor putea, totuși, să impună plafonuri mai stricte la nivel național, dacă consideră necesar. Măsura se va aplica începând cu anul 2027, pentru a oferi comercianților și instituțiilor financiare timp să se conformeze noilor cerințe.

Excepțiile se referă la tranzacțiile între două persoane fizice, atunci când acestea nu acționează în scop profesional. Cu alte cuvinte, o persoană poate în continuare să cumpere o mașină sau un obiect de la un vecin, plătind cash, fără limită, atât timp cât vânzătorul nu este comerciant de profesie.

În prezent, Germania – una dintre țările cu cele mai relaxate reguli privind plățile în numerar – nu are un plafon fix, însă pentru sume ce depășesc 10.000 de euro este obligatorie identificarea clientului și justificarea provenienței fondurilor. Noul cadru european va armoniza aceste reguli în toate statele membre.

Regulamentele prevăd, de asemenea, extinderea obligațiilor de raportare și verificare pentru mai multe domenii de activitate. Pe lângă bănci și cazinouri, și comercianții de bunuri de lux, precum și furnizorii de servicii cu active cripto vor trebui să își verifice clienții și să raporteze eventuale tranzacții suspecte.

În anumite situații, cluburile de fotbal profesioniste și agenții de jucători vor fi, de asemenea, obligați să monitorizeze transferurile financiare și să notifice autoritățile în caz de suspiciuni privind spălarea banilor.

Pentru aplicarea uniformă a noilor reguli, Uniunea Europeană a creat Autoritatea pentru Combaterea Spălării Banilor (AMLA), cu sediul la Frankfurt am Main, Germania. Aceasta are rolul de a coordona instituțiile naționale din fiecare stat membru.

Noua autoritate are rolul de supraveghere și coordonare a investigațiilor, oferind sprijin structurilor naționale pentru identificarea și blocarea tranzacțiilor suspecte.