Specialiștii în domeniu recomandă utilizarea acestui buton abia după finalizarea retragerii de numerar, adică după ce au fost ridicate cardul și banii. În acest fel, sesiunea de utilizare a bancomatului se încheie definitiv, prevenind riscul ca persoane neautorizate să continue operațiunea în absența titularului.

Deutsche Kreditwirtschaft, organizația germană a instituțiilor financiare, explică faptul că bancomatele sunt programate din motive de securitate să elibereze mai întâi cardul și abia apoi numerarul. Acest mecanism garantează că persoana care efectuează retragerea este prezentă în fața aparatului.

În cazul în care utilizatorul nu scoate cardul în timp util, aparatul reține cardul pentru a preveni utilizarea sa neautorizată.

„Bancomatele operate de bănci și case de economii eliberează din motive de securitate mai întâi cardul și abia apoi numerarul. Dacă nu scoateți cardul, nu se eliberează banii. Cardul va fi reținut după scurt timp din motive de siguranță”, a explicat Deutsche Kreditwirtschaft.

Instituțiile financiare atrag atenția asupra faptului că butonul roșu poate fi folosit și în situații de risc. De exemplu, dacă utilizatorul observă persoane suspecte în jurul său sau este abordat de cineva care îi oferă „ajutor” la bancomat.

În astfel de cazuri, întreruperea operațiunii prin apăsarea butonului de anulare este cea mai sigură decizie. După părăsirea aparatului, cardul poate fi blocat cu ușurință în cazul în care există suspiciuni privind compromiterea datelor.

„Dacă vă simțiți nesigur în timpul tranzacției – de exemplu, dacă sunteți observați sau abordați neașteptat – ar trebui să întrerupeți operațiunea la bancomat”, subliniază Deutsche Kreditwirtschaft.

De asemenea, experții avertizează că există diferențe între bancomatele operate direct de bănci și cele ale altor operatori, care se găsesc frecvent în benzinării, gări sau spații comerciale. Înainte de utilizarea unui bancomat, este recomandat ca utilizatorii să se informeze despre regulile și particularitățile retragerilor de numerar, mai ales atunci când se află în străinătate.

În general, apăsarea butonului roșu după finalizarea retragerii nu produce efecte negative asupra operațiunii. În schimb, această acțiune închide definitiv sesiunea și asigură protecția datelor cardului.

„Recomandăm tuturor consumatorilor să se informeze înainte de a ajunge la destinație despre particularitățile plăților și retragerilor de numerar din fiecare țară”, a explicat Deutsche Kreditwirtschaft.

Pentru o utilizare sigură a bancomatelor, specialiștii recomandă: