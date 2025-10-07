Pe măsură ce tot mai mulți oameni trec la plățile digitale, plățile în numerar scad, dar banii cash rămân totuși importanți în economie. În zona euro, 52% dintre tranzacții au fost făcute cu numerar în 2024, potrivit unui sondaj al Băncii Centrale Europene (BCE), la care au participat 40.000 de oameni. Dacă ne uităm însă la sumele totale, numerarul reprezintă doar 39%.

În 14 din cele 20 de țări din zona euro, numerarul este încă cel mai folosit mod de plată — între 45% și 55% din plăți sunt făcute astfel în jumătate dintre aceste țări.

Există însă mari diferențe între state. De exemplu, în Țările de Jos doar 22% dintre plăți se fac cu bani cash, în timp ce în Malta procentul urcă la 67%. În sudul și estul Europei, numerarul este folosit mai des: în Italia – 61%, în Spania – 57% și în Slovenia – 64%.

În schimb, nordul și vestul Europei preferă plățile digitale. Țările de Jos (22%), Finlanda (27%), Luxemburg (37%), Belgia (39%) și Franța (43%) sunt exemple de țări unde numerarul este folosit foarte puțin.

Dintre cele patru mari economii ale Uniunii Europene, doar Franța este sub media zonei euro, unde 52% dintre plăți se fac cu numerar. Germania este puțin peste această medie, cu 53%.

În Țările de Jos, plățile digitale sunt foarte populare — oamenii preferă să plătească contactless cu cardul sau telefonul. Olandezii consideră aceste metode mai rapide și mai comode decât plata cu bani cash sau cu cardul clasic. Un reprezentant al Băncii Centrale a Olandei a spus că atât numerarul, cât și cardurile de debit sunt acceptate aproape peste tot, datorită comisioanelor mici și campaniilor băncilor care încurajează plățile digitale pentru sume mici. Aceleași tendințe se văd și în alte țări unde numerarul este folosit tot mai puțin.

În zona euro, numerarul a reprezentat 39% din valoarea totală a plăților. Procentul variază mult: de la doar 17% în Țările de Jos până la 59% în Lituania.

Țările unde oamenii folosesc cel mai mult numerarul (peste 50% din plăți) sunt: Lituania (59%), Slovacia (56%), Slovenia (56%), Austria (56%), Malta (54%) și Croația (51%).

O utilizare medie a numerarului (între 40% și 49%) se observă în: Italia (49%), Portugalia (47%), Spania (45%), Irlanda (44%), Cipru (43%) și Grecia (42%).

În alte șase țări, plățile cash sunt mai rare, sub 35%: Țările de Jos – 17%, Finlanda – 28%, Luxemburg – 29%, Germania – 30%, Franța – 34%, Belgia – 35%.

Deși Lituania este campioană la plăți în numerar, în Letonia procentul e doar 36%, ceea ce arată diferențe mari chiar și între țări vecine.

Germania și Austria sunt un exemplu interesant: deși sunt țări similare, austriecii preferă încă numerarul, în timp ce germanii trec treptat la plăți digitale.

În general, numerarul este mai folosit în Europa Centrală, de Est și de Sud, iar plățile digitale domină în Nord și Vest. Potrivit Băncii Centrale Europene (BCE), banii cash sunt mai des folosiți pentru cumpărături mici, dar pentru sume mai mari de 50 de euro, oamenii preferă cardul.

De ce aleg europenii să folosească numerar? Un sondaj ne arată că:

41% spun că numerarul este anonim și protejează intimitatea

35% spun că îi ajută să fie mai atenți la cheltuieli

30% apreciază că plățile în numerar se fac imediat

28% spun că numerarul e acceptat aproape peste tot

aproximativ 20% consideră că e mai ușor sau mai rapid de folosit

doar 18% cred că numerarul e mai sigur

De altfel, tinerii sub 40 de ani folosesc numerarul în mai puțin de jumătate din plăți, iar persoanele de peste 65 de ani îl folosesc pentru 57% din tranzacții.