Giganții auto germani, precum Volkswagen, BMW și Mercedes-Benz, au exprimat rezerve față de obiectivul UE, pe fondul dificultăților întâmpinate în dezvoltarea unor afaceri competitive de vehicule electrice, în competiția cu rivali chinezi precum BYD.

Înaintea unei întâlniri programate joi cu reprezentanți ai sectorului auto, Merz a declarat pentru postul de televiziune ntv că interdicția impusă de UE este „greșită”.

Luna trecută, Uniunea Europeană a anunțat că va accelera revizuirea obiectivului pentru 2035, ca răspuns la presiunile venite din partea producătorilor auto.

„Nu vreau ca Germania să fie una dintre țările care susțin această interdicție greșită”, a spus Merz. Cu toate acestea, el a recunoscut că problema este „încă discutată” cu partenerii săi de coaliție, social-democrații de centru-stânga (SPD).

Ministrul mediului din partea SPD, Carsten Schneider, „nu era încă convins” de necesitatea renunțării la obiectiv, a declarat Merz, adăugând că speră ca guvernul să ajungă la o poziție comună înainte de întâlnirea cu sectorul auto de joi. Industria auto din Germania, cea mai mare economie europeană, se confruntă cu presiuni din cauza concurenței puternice pe piața-cheie din China, a cererii scăzute și a tranziției mai lente decât se anticipa către vehicule electrice.

La începutul acestei luni, producătorul de mașini sport Porsche, filială a VW, a anunțat amânarea semnificativă a lansării vehiculelor electrice din cauza cererii reduse.

Merz a subliniat că motoarele diesel rămân esențiale pentru producția de camioane și că ar fi o „greșeală gravă” din partea Germaniei să nu poată desfășura cercetări în acest domeniu. Cancelarul și-a exprimat, de asemenea, speranța că în următorii ani vor putea fi dezvoltate combustibili sintetici, care ar permite motoarelor cu ardere internă să funcționeze „în mod ecologic”.

„Nu ar trebui să interzicem, ar trebui să activăm tehnologiile, iar acesta este obiectivul meu”, a spus el.

Producătorul chinez de automobile electrice BYD a vândut 11.271 de vehicule în Marea Britanie în septembrie, ceea ce reprezintă aproape de nouă ori mai mult comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, conform datelor publicate luni de companie, transmite CNBC.

Cu peste 35.000 de vehicule vândute de la începutul anului, Regatul Unit a devenit cea mai mare piață a BYD în afara Chinei, cu o cotă de piață de 2,2%. Modelul BYD Dolphin are un preț de pornire de puțin peste 26.000 de lire sterline (aproximativ 34.900 de dolari), semnificativ sub prețul unui Tesla Model 3, care ajunge la aproximativ 40.000 de lire. Printre cele mai populare modele în rândul clienților britanici s-au numărat hibridele SEAL U DM-i și electricele SEALION 7.

Luna trecută, compania a deschis și o fabrică de baterii în Marea Britanie, destinată în principal serviciilor pentru autobuze electrice.

Creșterea vânzărilor vine pe fondul relansării programului guvernamental de subvenționare a mașinilor electrice, introdus în iulie, care a stimulat piața vehiculelor electrice, deși fără a include modelele chinezești. Potrivit organizației britanice Society of Motor Manufacturers and Traders, vânzările de vehicule electrice cu baterii au crescut cu 29,1% în septembrie, ajungând la 72.779 de unități.

În Europa, BYD a raportat o creștere de peste 200% a vânzărilor până în august, depășindu-l pe rivalul Tesla, ale cărui livrări au scăzut cu peste 36%, conform datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA).

Totuși, la nivel global, compania chineză a înregistrat în 2025 prima scădere anuală a livrărilor, de aproape 6%, iar acțiunile sale au scăzut luni cu 1,3% pe bursa din Hong Kong.