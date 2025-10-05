Într-o perioadă în care SUV-urile domină piața auto, mașinile break își păstrează un loc important în preferințele clienților. Datele Carvago, platforma europeană de cumpărare și vânzare online a automobilelor, arată că aproape una din cinci mașini vândute în 2025 a fost break. Astfel, cu o cotă de 18%, această caroserie se situează pe locul al doilea după SUV-uri (36%), beneficiind de aprecierea clienților pentru manevrabilitatea comparabilă cu cea a sedanurilor, consumul redus de combustibil și portbagajele generoase.

Topul celor mai vândute break-uri online este dominat de Škoda Octavia Combi, care deține 11% din totalul vânzărilor break pe Carvago. Popularitatea sa se datorează combinației între preț accesibil, portbagaj spațios și varietatea motorizărilor. Pe locul al doilea se află Volkswagen Passat Variant (9%), urmat de modelele premium Audi A6 Avant și BMW Seria 5 Touring (ambele cu 6%). Top cinci este completat de Škoda Superb Combi (5%). Alte modele populare includ Opel Astra ST (5%), Volkswagen Arteon Shooting Brake (5%), Audi A4 Avant (4%), Seat Leon ST (4%) și BMW 3 Touring (4%).

Carvago oferă în prezent peste 100.000 de mașini break, de la modele compacte precum Škoda Fabia Combi, până la vehicule de lux precum Audi RS6 Avant. Ponderea vânzărilor diferă de la o piață la alta: cea mai mare cerere pentru break-uri se înregistrează în Polonia (21%), iar cea mai redusă în Italia (17%).

Analizând piețele individuale, se observă diferențe interesante în preferințele clienților. În Austria, Cehia și Slovacia, Škoda Octavia Combi rămâne liderul incontestabil. În Germania, cumpărătorii online de break-uri aleg cel mai frecvent Opel Astra ST, iar în Polonia, modelul premium Audi A6 Avant se situează în fruntea clasamentului. În România, cele mai vândute break-uri sunt reprezentate de Škoda Superb Combi, în timp ce Italia se remarcă prin preferința pentru Mercedes-Benz CLA Shooting Brake, un model elegant și compact.

Fiecare mașină vândută prin Carvago trece prin CarAudit, o inspecție detaliată cu până la 270 de puncte de control. Aceasta permite identificarea defectelor ascunse, prezente la aproximativ un sfert dintre vehiculele verificate, și garantează achiziții sigure. Carvago gestionează integral procesul de cumpărare, de la formalități și pregătirea înainte de livrare, până la transportul la domiciliu și oferirea unei garanții de șase luni, inclusiv posibilitatea returnării mașinii în termen de 14 zile.

