Președintele american Donald Trump ia în considerare o reducere substanțială a tarifelor pentru producția auto realizată în Statele Unite, o măsură care ar putea diminua semnificativ costurile cu care se confruntă în prezent marii producători auto, au declarat pentru Reuters senatorul republican Bernie Moreno și oficiali din industrie. Această inițiativă se înscrie într-un context în care administrația Trump caută să stimuleze producția internă și să recompenseze companiile care asamblează vehicule pe teritoriul american.

„Mesajul pentru companiile auto din lume este clar: dacă asamblați mașinile în Statele Unite, veți fi recompensați. Ford, Toyota, Honda, Tesla și General Motors – în această ordine – sunt principalii producători de vehicule cu conținut domestic ridicat și vor fi imuni la tarife”, a afirmat Moreno într-un interviu, evidențiind importanța stimulentelor pentru producția internă.

Ca urmare a acestor informații, acțiunile principalilor producători auto americani au înregistrat creșteri semnificative joi: Ford a închis sesiunea în urcare cu 3,7%, Stellantis cu 3,2%, iar General Motors cu 1,3%.

Departamentul Comerțului al SUA a introdus în iunie un mecanism de compensare pentru tarifele la import, echivalent cu 3,75% din prețul de vânzare recomandat pentru vehiculele asamblate în Statele Unite până în aprilie 2026, nivel care urma să scadă la 2,5% în anul următor. Potrivit lui Moreno, administrația Trump ia în calcul menținerea acestui nivel de 3,75% pe o perioadă de cinci ani, precum și extinderea beneficiului și asupra producției de motoare pe teritoriul american.

„Sunt încântat că se creează un sistem de stimulente care face o distincție clară între importatori și producătorii care creează locuri de muncă în America”, a adăugat Moreno, subliniind beneficiile directe pentru economia locală și industria auto.

Un oficial al Casei Albe a confirmat că administrația „analizează o abordare complexă și echilibrată pentru consolidarea producției interne de vehicule și componente auto”, menționând totuși că discuțiile sunt încă la stadiul de plan și nu există o decizie oficială semnată de președinte.

Anterior, în mai, Trump a impus tarife de 25% asupra importurilor de vehicule și piese auto, estimate la peste 460 miliarde de dolari anual, însă ulterior a încheiat acorduri care au redus aceste taxe pentru Japonia, Marea Britanie și Uniunea Europeană. În august, Departamentul Comerțului a majorat taxele pentru o serie de produse din oțel și aluminiu, inclusiv piese auto, în valoare de 240 miliarde de dolari pe an, ceea ce a adăugat presiune suplimentară asupra costurilor producătorilor locali.

Producătorii auto nu au oferit încă comentarii oficiale legate de această posibilă reducere a tarifelor. Totuși, rămâne neclar dacă măsurile propuse vor putea compensa complet impactul tarifelor pe oțel și aluminiu, care afectează semnificativ structura de costuri a industriei.

În paralel, administrația Trump a decis amânarea aplicării noilor tarife de 25% pentru camioanele grele, care ar fi trebuit să intre în vigoare în această săptămână, oferind astfel un răgaz producătorilor afectați.

Estimările anterioare arătau că General Motors va suporta costuri de până la 5 miliarde de dolari din cauza tarifelor în 2025, în timp ce Ford a raportat un impact brut de aproximativ 3 miliarde de dolari. Reducerea propusă a tarifelor ar putea ușura presiunea asupra acestor costuri și ar încuraja continuarea producției pe plan intern, consolidând astfel competitivitatea producătorilor americani pe piața globală.