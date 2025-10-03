Curtea Administrativă Superioară din Schleswig-Holstein a emis la sfârșitul lunii septembrie 2025 o decizie cu impact major asupra industriei auto și a proprietarilor de mașini diesel. Instanța a stabilit că aproximativ 7,8 milioane de vehicule diesel, inclusiv cele implicate în scandalul Dieselgate și cele reparate ulterior, nu respectă legea și ar trebui scoase din circulație.

Măsurătorile care au condus la această hotărâre au fost realizate de Agenția Federală Germană pentru Transport Auto pe un Volkswagen Golf 2.0 TDI implicat anterior în Dieselgate. Rezultatele au arătat că emisiile erau, în mare parte, conforme în condiții normale de funcționare, dar sistemul de recirculare a gazelor era dezactivat automat atunci când motorul era rece sau temperatura ambientală scădea sub 10 °C, ceea ce reducea eficiența tratării poluanților.

Instanța a cerut fie ajustarea tehnică a motoarelor pentru a elimina această problemă, fie scoaterea vehiculelor de pe drum. Producătorii spun că, în cazul motoarelor vechi, astfel de modificări ar putea fi imposibile, iar pe modelele noi ar fi foarte costisitoare și ar putea afecta funcționarea pe termen scurt.

Proprietarii pot solicita rambursarea mașinilor, însă legislația permite producătorilor să scadă din suma returnată o compensație pentru uzura și utilizarea vehiculului, ceea ce poate reduce semnificativ valoarea restituită.

Decizia nu are caracter definitiv și poate fi atacată la instanțe superioare, ceea ce înseamnă că proprietarii și producătorii mai au posibilitatea de a contesta hotărârea înainte de a fi aplicată pe deplin. Până când va exista o soluție finală, vehiculele afectate pot continua să circule legal pe drumurile publice. Totuși, incertitudinea juridică și perspectiva retragerii lor din trafic au deja efecte asupra valorii de piață a acestor autoturisme, care riscă să scadă semnificativ.

În plus, rămâne ridicat riscul ca anumite modele să fie interzise la circulație în orașe sau zone cu reglementări stricte privind emisiile. Lista vehiculelor vizate include dieseluri Euro 5 și Euro 6a‑c produse de mari constructori precum VW, Audi, BMW, Mercedes, Opel, Fiat, Renault, Toyota și Volvo, ceea ce implică un număr foarte mare de autoturisme și un impact extins asupra proprietarilor și industriei auto.

Industria auto germană se confruntă cu un moment complicat, deoarece modificările cerute pentru un număr atât de mare de mașini ar genera costuri enorme, într-un context deja tensionat de adaptarea la norme stricte de emisii și tranziția către mobilitate electrică.