Primăria Capitalei se alătură campaniei naționale organizate de Ministerul Economiei pentru a reduce numărul mașinilor abandonate pe străzi.

Mașinile lăsate de izbeliște ocupă locurile de parcare, costă bani în plus pentru autorități și pot polua prin scurgeri de ulei sau alte substanțe. Campania încurajează fie vânzarea acestor vehicule către alți proprietari, fie trimiterea lor la casare, dacă nu mai pot fi folosite. Ministerul amintește și că asigurarea RCA trebuie să fie valabilă atâta timp cât mașina există, chiar dacă nu circulă, pentru a promova responsabilitatea proprietarilor.

Această acțiune face parte din PNRR, care prevede eliminarea mașinilor abandonate până în 2026 și susține obiectivele legate de protecția mediului și reciclare.

Primăria București colaborează cu autoritățile centrale pentru a identifica, notifica și ridica vehiculele abandonate, astfel încât orașul să fie mai curat și mai sigur. Cetățenii pot ajuta semnalând mașinile lăsate pe domeniul public, pentru a elibera spațiul și a proteja mediul.

Ba mai mult, Primăria Capitalei pregătește un proiect prin care să facă traficul mai lejer dimineața și seara. Una dintre măsuri este ca mașinile de marfă și de gunoi să nu circule în orele cele mai aglomerate.

În București sunt aproximativ 300.000 de mașini de marfă, iar primarul interimar propune să fie interzise pe străzi între orele 07:00-09:00 și 16:00-19:00. Totodată, magazinele ar putea fi aprovizionate noaptea, pentru ca ziua aceste vehicule să nu mai blocheze benzile.

Măsura nu rezolvă complet problema traficului, de aceea municipalitatea vrea să îi încurajeze pe bucureșteni să lase mașina personală acasă și să folosească transportul public.

În prezent, Capitala are 50 km de benzi dedicate pentru autobuze și tramvaie, iar alți 12 km sunt în pregătire. De asemenea, 250 de intersecții folosesc semafoare inteligente, iar până în 2026 numărul lor ar trebui să ajungă la 500.

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a spus recent că traficul este principala provocare a orașului. El afirmă că situația este puțin mai bună decât anul trecut datorită unei planificări mai bune și unor măsuri deja aplicate.

Vara aceasta, Primăria, împreună cu Poliția Locală, a eliberat prima bandă de mașini abandonate și stațiile de autobuz, a creat benzi unice pe 10 km și a dublat numărul polițiștilor din intersecții și din zona școlilor.

Primarul susține că aceste măsuri au dus la un trafic mai fluid, chiar dacă înainte se credea că polițiștii doar încurcă circulația. Analizele ne arată că jumătate dintre bucureșteni au permis de conducere (aprox. 1,1 milioane din 2,1 milioane de locuitori). Totuși, în oraș sunt înmatriculate 1,7 milioane de mașini, iar zilnic intră încă 300.000 din afară, ceea ce explică aglomerația.