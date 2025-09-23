Deputatul PSD Mihai Fifor a scris într-o postare că mesajul publicat de Serviciul de Informații Externe din Rusia conține acuzații nefondate la adresa NATO și a Uniunii Europene.

Biroul de presă al serviciului a transmis oficial că alianțele occidentale ar avea planuri de „ocupare” a Republicii Moldova și ar interveni în alegerile de acolo. În comunicat se menționează și desfășurări militare pe teritoriul României și în zona Odesa.

„Declarații extrem de grave ale Rusiei – o nouă provocare la adresa NATO Biroul de presă al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse a publicat ieri un așa-zis comunicat, plin de elucubrații, în care acuză NATO și UE de planuri de „ocupare” a Republicii Moldova, de „falsificare” a alegerilor și de desfășurări de trupe pe teritoriul României și în regiunea Odesa”, scrie Fifor.

Experții și oficialii români consideră aceste afirmații drept pură propagandă, fără bază reală. Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat că mesajul Kremlinului trebuie citit „exclusiv în cheie electorală”, subliniind intenția de a crea frică și neîncredere în rândul cetățenilor.

Potrivit lui Fifor, astfel de declarații sunt menite să saboteze parcursul european al Republicii Moldova și să influențeze rezultatul alegerilor de duminică.

„Pură propagandă, care trebuie citită exclusiv în cheie electorală, în contextul alegerilor parlamentare de duminică din Republica Moldova. Kremlinul provoacă și încearcă să creeze frică, neîncredere și haos, pentru a influența votul și a sabota traiectoria europeană a Moldovei”, a precizat deputatul.

Fifor a subliniat că România este membră a NATO și a Uniunii Europene și a precizat că rușii par să ignore în mod repetat un adevăr fundamental, și anume că NATO funcționează ca o alianță politico-militară strict defensivă, menită să asigure securitatea membrilor săi fără a iniția acțiuni agresive.

„Ca să fie clar! România este membră NATO și UE. Iar rușii, ca de obicei amnezici, „uită” un adevăr elementar: NATO este o alianță politico-militară strict DEFENSIVĂ”, a mai scris deputatul PSD.

România este parte a NATO și a Uniunii Europene, iar aceste organizații au caracter defensiv. Declarațiile Rusiei ignoră realitatea că alianța nord-atlantică operează în scopuri strict defensive. Cu toate acestea, oficialii internaționali au transmis mesaje clare că provocările Moscovei nu vor rămâne fără răspuns.

Ministra britanică de externe, Yvette Cooper, a declarat la Adunarea Generală a ONU de la New York:

„Să nu existe nicio iluzie – vom apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO și vom confrunta orice avion rusesc care operează în spațiul aerian al NATO fără autorizație”.

Mesajul este întărit de Statele Unite, care au precizat:

„Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO”.

Aceste declarații subliniază clar angajamentul occidental de a asigura securitatea membrilor alianței și de a răspunde eventualelor provocări din partea Rusiei.

Autoritățile române și politicieni de rang înalt afirmă că sprijinul pentru Republica Moldova rămâne necondiționat. Deputatul PSD Mihai Fifor a reiterat poziția oficială:

„România sprijină fără rezerve parcursul european al Republicii Moldova și, așa cum este firesc, sperăm că votul de duminică va fi covârșitor în favoarea menținerii țării pe acest traseu pro-european”, a spus Fifor.

Fifor a subliniat că Republica Moldova trebuie să aibă libertatea de a-și decide propriul viitor, fără presiuni externe:

„Moldova aparține Europei și are tot dreptul să își aleagă singură calea – liber, democratic, fără presiune și fără amenințarea Rusiei”, a încheiat deputatul PSD postarea.

Acuzațiile Moscovei apar într-un moment sensibil, cu alegeri parlamentare în Republica Moldova programate pentru duminică. Experții notează că astfel de declarații au un caracter electoral, vizând influențarea opiniei publice și generarea de tensiuni.

Deputatul PSD Mihai Fifor a afirmat că mesajele Kremlinului urmăresc să afecteze percepția cetățenilor asupra procesului democratic și să submineze încrederea în instituțiile europene.