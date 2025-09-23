Zeci de foști angajați s-au strâns în fața porții Oțelăriei OE2 a combinatului ArcelorMittal din Hunedoara, fiind ulterior însoțiți și de alți protestatari.

În jur de 200 de persoane protestează în stradă, blocând circulația în zona combinatului.

Cei 477 de angajați ai combinatului siderurgic ArcelorMittal așteaptă să afle detaliile privind concedierea colectivă, după ce conducerea uzinei a anunțat săptămâna trecută închiderea definitivă a acesteia.

Decizia a surprins autoritățile locale, care au cerut premierului Bolojan desecretizarea contractului de privatizare și au solicitat conducerii ArcelorMittal să renunțe la planul de închidere.

Primarul din Hunedoara a declarat la Antena 3 CNN că ministrul Energiei ar fi propus companiei un tarif preferențial la energie, de 100 de euro, pentru a menține activitatea. În replică, ArcelorMittal a transmis că nu a primit o astfel de ofertă oficială și a respins afirmațiile edilului privind un ajutor de stat de 300 de milioane de lei în 2024, precizând că suma reală a fost de 14 milioane de lei.

Combinatul siderurgic, cu o tradiție de peste 140 de ani și aproape 500 de angajați, a anunțat oficial pe 12 septembrie închiderea producției.

Un consorțiu format din companiile turce Belin Mining, Ceylan Metal Grup, Nakkaş Holding și GTS Investments B.V. din Olanda a transmis grupului ArcelorMittal – al doilea producător mondial de oțel – precum și autorităților române, prin intermediul companiei românești Richter Haus, partener oficial, o scrisoare de intenție prin care își manifestă interesul de a achiziționa combinatul ArcelorMittal Hunedoara, recent anunțat pentru închidere.

Anterior, fusese făcut public doar faptul că o delegație de investitori turci și-a exprimat interesul pentru preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, purtând discuții în acest sens cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, și cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Se pare că a fost depusă şi scrisoarea de intenţie, cu o propunere oficială de achiziţie.

Grupul de companii interesat de combinatul ArcelorMittal Hunedoara își exprimă oficial intenția de a achiziționa unitatea de producție, cu scopul de a continua fabricarea de profile laminate și alte produse metalurgice, dar și de a investi în modernizare și retehnologizare.

Investitorii susțin că dispun de resursele financiare necesare atât pentru achiziție și capitalul de lucru, cât și pentru implementarea unor proiecte de modernizare acolo unde este nevoie, fiind pregătiți să intre în negocieri și să demareze procedurile de audit.

Profilul companiilor implicate:

Belin Mining – una dintre cele mai importante companii miniere din Turcia, activă din 1998, cu operațiuni extinse în America de Nord și Asia.

– una dintre cele mai importante companii miniere din Turcia, activă din 1998, cu operațiuni extinse în America de Nord și Asia. Ceylan Group Metal – lider pe piața turcă în producția de lingouri de zinc și cupru, dar și un cumpărător major la nivel internațional de deșeuri neferoase, reziduuri și zguri. Grupul are aproximativ 400 de angajați și venituri anuale de peste 30 milioane de dolari.

– lider pe piața turcă în producția de lingouri de zinc și cupru, dar și un cumpărător major la nivel internațional de deșeuri neferoase, reziduuri și zguri. Grupul are aproximativ 400 de angajați și venituri anuale de peste 30 milioane de dolari. Nakkaş Holding – fondat în 1983, reunește 16 companii cu peste 2.000 de angajați și activități în Europa, Asia și Africa, în domenii precum petrol, energie regenerabilă, minerit, logistică și construcții. Printre companiile din portofoliu se numără Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments și Nakkaş Madencilik.

– fondat în 1983, reunește 16 companii cu peste 2.000 de angajați și activități în Europa, Asia și Africa, în domenii precum petrol, energie regenerabilă, minerit, logistică și construcții. Printre companiile din portofoliu se numără Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments și Nakkaş Madencilik. Richter Haus – companie românească deținută de Daniela Bordea și Marian Ciornei, desemnată partener oficial al grupului de investitori.

Investitorii turci și-au prezentat planurile și portofoliul, dar au subliniat că o eventuală tranzacție depinde exclusiv de un acord cu actuala conducere a ArcelorMittal. Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, afirmă că reprezentanții grupului nu au fost primiți la combinat de către actualul proprietar.

ArcelorMittal are unități de producție în Iași, Roman și Hunedoara. Combinatul din Hunedoara a trecut printr-un proces amplu de restructurare după 1990, numărul angajaților reducându-se de la aproape 20.000 în 1991 la circa 2.500 în 2004, anul în care uzina a fost preluată de actualul grup.

Pe 12 septembrie 2025, compania a anunțat închiderea definitivă a fabricii de la Hunedoara, specializată în producția de profile și corniere pentru sectoarele de energie, construcții și infrastructură. Decizia a fost justificată prin costurile ridicate la energia electrică și presiunea importurilor la prețuri scăzute din afara Uniunii Europene. În prezent, unitatea are 477 de angajați.