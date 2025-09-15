Compania ArcelorMittal a anunțat că va închide definitiv Combinatul Siderurgic de la Hunedoara.

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a spus că cere desecretizarea contractului de privatizare din 2003, verificarea printr-un audit a perioadei 2003–2025 și luarea unor măsuri ca să nu ajungă combinatul vândut ca fier vechi. El a precizat că i-a informat pe președintele României, pe premier și pe alte autorități ale statului. A explicat că în contract există clauze ascunse și că trebuie văzut dacă ArcelorMittal le-a respectat.

Primarul a menționat că, după anunțul companiei din 12 septembrie 2025 privind oprirea definitivă a activității, a trimis adrese către mai multe instituții: președintele României, premierul, miniștrii Economiei și Finanțelor, conducerea Consiliului Concurenței, Parlamentul, autoritățile locale și parlamentarii din județ. El a declarat că a făcut aceste demersuri pentru a atrage atenția că e nevoie urgentă de măsuri, altfel activitatea metalurgică din Hunedoara va dispărea.

Primarul a reamintit și că autoritățile locale și centrale au sprijinit compania de-a lungul timpului, inclusiv cu puțin timp înainte de acest anunț, când ArcelorMittal s-a plâns de prețul mare la energie. A subliniat că fabrica are un rol important pentru economia regiunii și că închiderea ei va avea consecințe foarte grave.

„În urma anunţului făcut, vineri, de către compania ArcelorMittal SA, privind «încetarea definitivă a activităţii la fabrica sa de la Hunedoara», am întocmit mai multe adrese către Preşedintele României, Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul finanţelor – Alexandru Nazare, ministrul economiei – Radu Dinel Miruţă, preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (fostul AVAS) – Florian Daniel Geantă, preşedintele Consiliului Concurenţei – Bogdan-Marius Chiriţoiu, vicepremierul Marian Neacşu, preşedintele Camerei Deputaţilor – Sorin Grindeanu, preşedintele Senatului – Mircea Abrudean, Comisiile pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Senat şi Camera Deputaţilor, Comisiile pentru Industrie din cele două Camere ale Parlamentului, Comisia pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare din Camera Deputaţilor, preşedintele Consiliului Judeţean – Laurenţiu Nistor, prefectului de Hunedoara – Constantin Fulga, precum şi către toţi parlamentarii de Hunedoara. Compania ArcelorMittal a anunţat, în data de 12 septembrie 2025, «încetarea definitivă a activităţii la fabrica sa de la Hunedoara». Anunţul survine în contextul în care, ori de câte ori a fost nevoie, autorităţile locale şi centrale au acordat acestei companii sprijinul necesar pentru derularea activităţii sale, lucru făcut chiar şi cu câteva zile înainte de anunţul amintit, în momentul în care conducerea companiei a reclamat, printre altele, preţul mare al energiei (unul dintre principalele motive invocate şi în comunicatul prin care s-a anunţat încetarea activităţii). Deoarece unitatea metalurgică de la Hunedoara este un element important al economiei regionale (…) dorim să vă atragem atenţia asupra situaţiei deosebit de grave generate de închiderea definitivă a acesteia, aşa cum a anunţat proprietarul – compania ArcelorMittal”, a anunțat, luni seara, primarul municipiului Hunedoara.

Primarul spune că trebuie:

să fie desecretizat contractul de privatizare din 2003, prin care combinatul Siderurgica Hunedoara a trecut de la stat la compania LNM Holdings/ISPAT (azi ArcelorMittal);

Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului să facă un audit, adică o verificare oficială, ca să vadă dacă au fost respectate clauzele din contract;

Ministerul Finanțelor să participe la acest audit, pentru că are în grijă datoriile și obligațiile legate de combinat;

Primăria Hunedoara să primească un raport final cu concluziile, astfel încât Consiliul Local și cetățenii să fie informați.

Aceste verificări sunt necesare pentru a vedea:

dacă au fost făcute investițiile promise la privatizare;

dacă au fost respectate obligațiile legate de protecția angajaților și de disponibilizări;

dacă au fost respectate obligațiile de mediu și făcute investițiile necesare;

dacă a fost menținută activitatea industrială;

dacă instituțiile statului au urmărit corect respectarea contractului.

Primarul Dan Bobouțanu a spus că, în realitate, se urmărește dezafectarea uzinei de la Hunedoara și vânzarea ei ca fier vechi. El a amintit că „Uzinele de Fier Hunedoara” au funcționat încă din 1884, apoi au devenit „Combinatul Siderurgic Hunedoara”, mai târziu „SC Siderurgica SA”, iar în 2003 au fost vândute unei companii private. Această companie, ArcelorMittal, a anunțat acum închiderea definitivă a fabricii.

ArcelorMittal a comunicat că oprește pentru totdeauna producția la Hunedoara, unde se făceau profile și corniere pentru energie, construcții și infrastructură. Motivele invocate au fost prețurile foarte mari la energie și concurența din importuri ieftine din afara UE. În prezent, fabrica are 477 de angajați.