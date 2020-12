Această operaţiune permite Guvernului italian să evite o catastrofă industrială şi socială, iar celui mai mare producător mondial de oţel să menţină controlul parţial asupra producţiei de oţel în Italia.

În 2018, ArcelorMittal a semnat un acord de preluare a celei mai mari oţelării din Europa, întărindu-şi poziţia pe piaţa europeană. Ilva, aflată în oraşul Taranto din sudul Italiei, producea anual nouă milioane tone de oţel, aproximativ 40% din producţia Italiei. Însă, anul trecut, ArcelorMittal a renunţat la oferta sa de preluare a combinatului siderurgic de la Ilva pe motiv că nu mai beneficiază de o perioadă de imunitate juridică cu privire la eventualele urmăriri penale legate de poluarea de la Ilva, conform agerpres.ro

O majorare de capital la AM InvestCo

Acordul anunţat vineri prevede o majorare de capital la AM InvestCo, filiala ArcelorMittal care va prelua Ilva sub forma unui parteneriat public privat. În cadrul acestei majorări de capital, societatea italiană de stat pentru investiţii Invitalia va injecta aproximativ un miliard de euro în AM InvestCo. O primă investiţie de 400 milioane de euro va fi făcută până la finele lunii ianaurie 2021, urmată de o a doua tranşă de până la 680 milioane de euro până în luna mai 2022. Graţie acestor investiţii, Invitalia va controla o participaţie de 60% la AM InvestCo. La rândul său, ArcelorMittal va investi 70 de milioane de euro pentru a păstra 40% din acţiunile AM InvestCo.

Viitoarea entitate intenţionează să construiască două furnale pe arc electric la Ilva şi de asemenea să investească în producţia de oţel cu emisii reduse de carbon, vizând o producţie de opt milioane de tone de oţel în 2025. Atingerea acestui obiectiv „implică o serie de ajutoare publice, în special un sprijin de stat pentru păstrarea locurilor de muncă, care este deja în funcţiune”, precizează ArcelorMittal, într-un comunicat de presă.

Acordul este condiţionat însă de relaxarea normelor de mediu şi încetarea acţiunilor în justiţie cu privire la poluarea de la Ilva.

„Satisfacţie ca urmare a acordului de co-investiţie între Invitalia şi ArcelorMittal”, a scris vineri pe pagina sa de Facebook ministrul italian al Economiei, Roberto Gualtieri, care a promis că va implica comunitatea locală în proiectele de curăţare a mediului şi de relansare economică a oraşului.

Pentru a putea prelua oţelăria Ilva din Italia, ArcelorMittal s-a oferit în 2018 să vândă mai multe unităţi de producţie din Europa, printre care şi combinatul de la Galaţi, România. În luna iulie a acestui an, Liberty Steel a plătit 740 milioane euro pentru a prelua o serie de oţelării din Cehia, România, Macedonia de Nord, Italia şi Belgia de la grupul ArcelorMittal.