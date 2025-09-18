Angajaţii ArcelorMittal Hunedoara pot depune, până pe 30 septembrie, cereri pentru a pleca voluntar din combinatul siderurgic, potrivit Radio Timișoara. Cererile vor fi centralizate și analizate de conducerea companiei, iar salariații care aleg să părăsească unitatea vor beneficia de plăți compensatorii calculate în funcție de vechimea în muncă.

Președintele Sindicatului Siderurgistul, Mircea Bordean, a explicat că angajații cu o vechime între 5 și 10 ani vor primi echivalentul a șase salarii compensatorii.

Persoanele care au lucrat la ArcelorMittal Hunedoara între 10 și 15 ani vor beneficia de nouă salarii, iar salariații care au peste 15 ani de activitate vor încasa 12 salarii compensatorii.

Nu sunt însă singurii bani ce vor fi acordați. La aceste salarii compensatorii se adaugă și o plată fixă, diferită pentru fiecare palier de vechime.

Banii vor fi acordați într-o singură tranșă și vor fi supuși taxării conform legislației fiscale în vigoare.

Este important de menționat că programul se aplică exclusiv celor care au contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, fiind așadar excluși pensionarii care încă lucrau în combinat și angajații cu contracte pe perioadă determinată care expiră la 1 octombrie.

De plățile compensatorii vor beneficia inclusiv persoanele care vor continua să lucreze temporar în combinat pentru anumite activități, dar vor părăsi ulterior întreprinderea.

Conducerea ArcelorMittal Hunedoara a anunțat că decizia de a opri definitiv producția la unitatea din municipiul Hunedoara a fost determinată de prețurile ridicate la energia electrică și de concurența venită din partea produselor mai ieftine provenite din afara Uniunii Europene.

Fabrica producea profile și corniere pentru sectoarele de energie, construcții și infrastructură. În prezent, la ArcelorMittal Hunedoara lucrează aproximativ 470 de persoane, iar producția a fost oprită încă din 5 septembrie, salariații aflându-se în șomaj tehnic.

O eventuală salvare, deși deocamdată nu este nimic bătut în cuie, ar putea veni din partea unor investitori turci. Cu o zi în urmă, președintele CJ Hunedoara, Laurențiu Nistor, anunța că o delegație de investitori din Turcia și-a manifestat interesul să preia combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara.

„Deși acești investitori nu au fost primiți la combinat, discuțiile purtate ne dau motive reale de speranță. Am constatat deschidere, seriozitate și un interes autentic pentru acest obiectiv strategic al județului nostru.

Hunedoara are o istorie bogată în domeniul siderurgiei, care a marcat identitatea și destinul orașului și al județului timp de generații. Oameni harnici și pricepuți au construit aici un simbol al industriei românești. Această tradiție nu trebuie să se piardă”, a scris Nistor pe pagina sa de socializare.

Ulterior, astăzi, 18 septembrie, Laurențiu Nistor a revenit cu un nou mesaj în care anunța că s-a primit confirmarea oficială că investitorii interesați să preia combinatul ArcelorMittal Hunedoara au transmis conducerii combinatului scrisoarea de intenție prin care își exprimă dorința fermă de achiziție.

Scrisoarea este semnată de Richter Haus., companie românească, în calitate de partener oficial al unui grup internațional format din Belin Mining A.S. (Turcia), Geylan Metal Grup A.S. (Turcia), Nakkas Holding A.S. (Turcia) și GTS Investments B.V. (Olanda).