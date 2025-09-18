Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că vineri, 19 septembrie, va discuta cu premierul Ilie Bolojan despre forma finală a memorandumului pe care îl va trimite către CSAT. Scopul este să se asigure că se elimină specula din piaţa de energie, astfel încât preţul să scadă pentru consumatori, atât persoane fizice, cât şi companii.

El a explicat că documentul va propune ca CSAT să decidă asupra responsabilităţii Ministerului Energiei, a altor ministere și a ANR, stabilind termene clare pentru implementarea legislaţiei și a mecanismelor de piaţă necesare pentru reducerea prețului.

„Mâine o să am o discuţie cu premierul despre forma finală a documentului, a memorandumului pe care îl voi transmite către Consiliul Suprem de Apărarea Ţării, după ce preşedintele României a fost de acord cu acest lucru, în care vom mandata şi voi propune că CSAT să decidă asupra mandatării şi a Ministerului Energiei şi a altor ministere şi a ANRE-ului cu un termen foarte clar, cu termen de răspuns, a legislaţiei, a mecanismelor de piaţă pentru a ne asigura că eliminăm specula din piaţa de energie şi că, astfel, vom ajunge la o reducere a preţului la consumatorul final, persoana fizică şi companie.”

Ivan a spus că pe piaţă există deja mai mulţi furnizori, 4 sau 5, care oferă energie electrică la preţuri sub 1,30 euro, în funcţie de regiune. Acest preţ de 1,30 euro era plafonul până pe 1 iulie pentru cei care consumau peste 250 kWh.

Ministrul a mai precizat că îşi doreşte ca în prima şedinţă a CSAT să fie prezentat memorandumului pe care îl propune. Scopul este să creeze mecanisme pentru a continua proiectele mari de investiţii: centrale pe gaz, hidrocentrale, transportul energiei şi gazelor naturale, explorarea resurselor de gaz și petrol, atât onshore, cât și în Marea Neagră. El a explicat că România are resurse importante de gaze și petrol, iar dezvoltarea lor ar trebui să se vadă și în buzunarele oamenilor.

„Îmi doresc foarte mult ca în prima şedinţă a CSAT să fie prezentat respectivul memorandum pe care îl propun, tocmai pentru a crea mecanismele de a continua proiectele de investiţii în centrale pe gaz, în hidrocentrale, fără să fim blocaţi de nişte tertipuri juridice şi de virgule prin chichiţe legislative, de a continua proiecte mari de investiţii în transportul energiei şi a gazelor naturale, de a continua proiecte mari de explorare a resurselor de gaz şi petrol, onshore şi offshore, mai ales în Marea Neagră, şi de a dezvolta odată România, că suntem ţara din Europa care are aproape cele mai multe resurse din Uniunea Europeană în materie de gaze naturale, în materie de petrol, iar aceste lucruri trebuie să se reflecte mai departe şi în buznarele oamenilor.”

Ivan a spus că nu va mai accepta proiecte întârziate ani de zile, cum este cel de la Iernut, din judeţul Mureş. El a precizat că a mers pe teren, a constatat problemele și a reziliat legal contractul cu constructorul, spunând că nimeni nu se va mai juca cu statul român.

Ministrul a subliniat că nu va accepta scuze sau explicaţii puerile și că va lua măsuri pentru ca proiectele să continue, inclusiv executarea garanţiei de bună execuţie și subcontractarea lucrărilor către alte companii pentru a finaliza proiectul.