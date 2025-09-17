MVM, compania maghiară de stat, a anunțat că renunță la achiziția E.ON România, furnizor de gaze și energie electrică, conform informațiilor transmise publicației de specialitate e-nergia.ro

Decizia MVM de a se retrage este legată de o verificare suplimentară a tranzacției de către Comisia Europeană, care, prin mecanismul FSR (Foreign Subsidies Regulation), a solicitat companiei maghiare detalii adiționale privind achiziția planificată în România.

„În pofida dificultăților mai mari decât cele anticipate cu care ne confruntăm în prezent în România, legate de aprobarea investiției străine directe (FDI) pentru tranzacția avută în vedere, rămânem pe deplin angajați și facem tot ceea ce ține de noi pentru a obține aprobarea necesară și pentru a finaliza cu succes tranzacția. Cu toate acestea, având în vedere necesitatea de a echilibra costurile și resursele noastre și ținând cont de incertitudinea actuală privind calendarul și rezultatul deciziei FDI, MVM a decis să se retragă temporar din procesul FSR (investigația Comisiei Europene – n.r.). Intenționăm să relansăm procesul de îndată ce va exista o claritate mai mare cu privire la un rezultat pozitiv al aprobării FDI”, spun reprezentanții MVM.

Reprezentanții MVM au declarat vinerea trecută pentru HotNews.ro că grupul urmărește să devină un actor regional de referință până în 2035, iar extinderea în România reprezintă o decizie firească, având în vedere poziția strategică a țării în regiune.

Tot la finalul săptămânii trecute, reprezentanții MVM subliniau că în ciuda îngrijorărilor exprimate în spațiul public din România, un nou proiect de regulament al UE aflat în discuție va interzice exportul de gaz de origine rusească către alte state membre începând cu 1 ianuarie 2026. Ei au explicat că, în cadrul programului REPowerEU, Ungaria nu va putea vinde gaze rusești niciunei țări din UE, inclusiv României.

Potrivit acestora, proiectul de regulament, care urmează să fie votat de statele membre în toamnă, sub președinția Danemarcei, este așteptat să fie adoptat cu majoritate calificată, astfel încât, chiar și în perioada de tranziție 2026–2027, Grupul MVM nu va putea exporta gaze nimănui în UE.