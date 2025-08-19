Grupul ungar MVM a vrut să cumpere furnizarea de gaze și electricitate a E.ON România. Comisia pentru investiții străine a spus „NU” tranzacției. Decizia comisiei va ajunge la CSAT (Consiliul Suprem de Apărare a Țării), care va da verdictul final în 90 de zile, potrivit economica.net.

E.ON și MVM au semnat un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în prima jumătate a anului 2025, dacă primeau aprobările.

Preluarea ar fi costat 200 milioane euro, mult peste valoarea reală estimată de experți (aprox. 50 milioane euro). Oferta MVM a fost mai mare decât orice alt competitor, chiar și față de companii românești precum Petrom sau Romgaz.

MVM, la fel ca și guvernul de la Budapesta, menține o colaborare strânsă cu companiile de stat din Rusia. Compania ungară este unul dintre cei mai mari cumpărători de gaze rusești, iar prin preluarea activelor de furnizare din România există șansa de a redeschide piața locală pentru importurile de gaze provenite din Rusia. Totodată, grupul administrează centrala nucleară de la Paks, construită cu tehnologie rusească, iar Ungaria a încheiat un acord cu Rosatom pentru ridicarea a încă două reactoare.

E.ON România coordonează activitatea companiilor grupului E.ON în sectorul energetic din țară. Obiectivul companiei este să consolideze poziția E.ON pe piața românească și să asigure furnizarea sigură de gaze și electricitate pentru clienți. Compania își dorește să fie recunoscută ca furnizor de soluții eficiente, accesibile și sustenabile, care aduc confort oamenilor.

Grupul german E.ON este unul dintre liderii pieței de energie. În România este prezent de 16 ani. Companiile principale sunt Delgaz Grid (distribuție) și E.ON Energie România (furnizare), deservind circa 3,4 milioane de clienți. Rețeaua de gaze naturale măsoară 23.300 km, iar cea de electricitate 82.300 km.

De la intrarea pe piață, E.ON a investit aproximativ 2,1 miliarde de euro, mai ales în modernizarea rețelelor. În plus, contribuțiile la bugetul de stat și local se ridică la 3 miliarde de euro.

MVM Group (Magyar Villamos Művek) este o companie de stat din Ungaria, un grup energetic important în țară și un jucător semnificativ în Europa Centrală și de Est. Compania deține monopolul asupra producției, distribuției și vânzării de electricitate în Ungaria și are un rol strategic pentru securitatea energetică a țării.

Activitățile MVM includ:

Producția de energie: Compania operează centrale nucleare, pe gaz și surse regenerabile.

Distribuția de energie: MVM gestionează rețeaua electrică și asigură livrarea sigură a energiei.

Vânzarea de energie: Este un furnizor major de electricitate pentru gospodării și firme din Ungaria.

Importanță strategică: Compania joacă un rol esențial în menținerea independenței și securității energetice a Ungariei.

MVM are planuri ambițioase pentru viitor, vizând dublarea capacității de producție până în 2035, prin investiții în energie regenerabilă, nucleară și gaz natural.