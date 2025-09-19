Sebastian Burduja a publicat un mesaj pe Facebook în care susține că achiziția Napolact de către Bonafarm nu este doar o chestiune de afaceri, ci una care vizează direct siguranța națională. El a comparat situația cu tentativa companiei maghiare MVM de a cumpăra E.ON Furnizare, tranzacție blocată anterior.

„Alertă de securitate! Ţineţi minte că recent compania maghiară MVM a încercat să cumpere E-On furnizare? Datorită acţiunilor mele şi datorită instituţiilor statului, această tranzacţie a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebru brand românesc, un mare producător de lactate”, afirmă, vineri seară, pe Facebook, fostul ministru al Energiei Sebastian Burduja.

Burduja afirmă că sectorul agricol trebuie tratat la fel de serios ca cel energetic și solicită Consiliului Concurenței, Ministerului Agriculturii și Ministerului Economiei să analizeze sursa fondurilor și eventualele legături ale grupului maghiar cu Rusia și China.

De asemenea, el a invocat declarații controversate ale patronului Sándor Csányi, care ar fi promovat idei legate de „Ungaria Mare” în cadrul unor evenimente sportive.

„Sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic, aşa că am solicitat şi solicit public ministrului Agriculturii, miniştrului Economiei, Consiliului Concurenţei să facă ceea ce trebuie şi să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, dar şi cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare cu prilejul unor evenimente sportive”, a mai afirmat fostul ministrul al Energiei.

Fostul ministru a amintit că Ungaria însăși a blocat recent vânzarea unei companii agroalimentare către investitori greci, argumentând că trebuie protejată securitatea cetățenilor săi. Burduja consideră că România ar trebui să urmeze același model și să pună pe primul plan interesele naționale.

Compania olandeză FrieslandCampina a anunțat vânzarea operațiunilor din România către Bonafarm Group. Acordul include brandul Napolact, fabricile de la Cluj-Napoca și Târgu Mureș, precum și alte facilități.

Decizia FrieslandCampina a fost explicată printr-o analiză strategică, compania declarând că dorește să se concentreze pe piețele de bază și pe segmentele cu valoare adăugată mai mare, în special acolo unde poate valorifica laptele provenit de la fermierii membri Royal FrieslandCampina.

Bonafarm Group, cumpărătorul Napolact, este controlat de Sándor Csányi, cel mai bogat om din Ungaria și director executiv al OTP Bank. Cu o avere estimată de Forbes la 1,9 miliarde de dolari, Csányi este cel mai mare investitor în agricultura Ungariei.

Grupul Bonafarm are activități extinse în agricultură și industria alimentară: cultivarea cerealelor și semințelor, creșterea animalelor, procesarea cărnii și a laptelui, dar și producția vinicolă.