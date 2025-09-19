Studiul „Radiografia eCommerce 2025”, realizat de easySales și ce va fi prezentat pe 25 septembrie, în cadrul evenimentului eCommerce Talks, arată că majorarea prețurilor a determinat modificări semnificative ale comportamentului de consum online în rândul românilor.

Potrivit cercetării, peste un sfert dintre respondenți și-au redus considerabil cheltuielile, în timp ce aproape 40% au ajustat consumul online la un nivel moderat.

Doar 25% dintre români afirmă că nu și-au schimbat obiceiurile de cumpărături online.

Studiul a fost realizat între 16 și 30 iulie 2025 și a inclus 1.036 de respondenți, respectând structura socio-demografică a populației utilizatorilor de internet din România.

Analiza arată că principalele domenii afectate de tăieri sunt moda și bijuteriile, cu 31%, și electronicele, cu 22%, în timp ce produsele esențiale nu au înregistrat reduceri importante.

Totodată, 83% dintre participanți sunt mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% urmăresc reducerile și promoțiile.

„Moda și bijuteriile (31%) și electronicele (22%) suferă primele tăieri, în timp ce esențialele scapă. 83% suntem mai sensibili la costurile de livrare, iar 81% vânăm reduceri. Constant analizăm evoluția pieței de eCommerce și, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieței românești, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, a explicat Ciprian Cazacu, CEO și cofondator easySales.

Întrebați cu cât au diminuat bugetul lunar pentru cumpărături online, o treime dintre respondenți au menționat o reducere de 101–250 de lei, în timp ce un sfert au raportat scăderi între 251 și 500 de lei.

Un procent semnificativ, 18,3%, a declarat că și-a redus cheltuielile cu peste 500 de lei pe lună.

Evenimentul eCommerce Talks by easySales ajunge în 2025 la cea de-a șasea ediție, reunind peste 700 de participanți și 40 de expozanți.

În cadrul zilei dedicate industriei, Aula Magna a Universității Politehnice din București va găzdui sesiuni pe teme de actualitate, inclusiv discuții despre Inteligența Artificială și masterclass-uri cu focus pe subiectele relevante ale momentului. Printre companiile internaționale participante se numără YesPo și Sendership, alături de M3cargo, care participă pentru prima dată.

Evenimentul se bucură de parteneriate cu firme importante din domeniu, printre care FAN Courier, The Marketer, Compari, Innoship, Aqurate, Skroutz, Mavericks, Upswing, MerchantPro, Digital Kitchen, Yespo, Sendership, PayPoint, eMAG, eushipments Romania, Huboxx, call2all, Altexpress.

Mai multe informații despre eveniment și agenda completă sunt disponibile pe site-ul oficial: https://ecommerce-talks.com