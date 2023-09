În cadrul evenimentului eCommerce Talks 4.0, Marius Dosinescu, fondatorul AYSA.ai – o platformă de Automatizare SEO,, va conduce un workshop inovator intitulat „Are You Ready for the SGE, Search Generative Experience?„.

Cu o vastă experiență în domeniul tehnologiei și al inteligenței artificiale, Marius este mintea creatoare din spatele Aysa.ai, o companie care redefinește modul în care facem optimizari pentru căutările online, mai exact automatizeaza serviciile de SEO.

Workshop-ul își propune să ne familiarizeze cu conceptul de SGE – o abordare generativă a căutărilor online. Participanții vor avea ocazia să:

Înțeleagă profund conceptul de SGE și ce implică acesta

Descopere impactul pe care SGE îl poate avea asupra afacerii lor

Analizeze studii de caz și exemple practice

Afle strategii de implementare eficiente

Acest atelier este perfect pentru comercianții online cu aspirații mari, precum și pentru cei curioși să exploreze ultimele tendințe din domeniu. eCommerce Talks 4.0 este evenimentul anului pentru cei interesați de eCommerce și digital marketing, astfel că prezența la workshop-ul condus de Marius este esențială pentru oricine dorește să fie la curent cu inovațiile din industrie.

Evenimentul eCommerce Talks 4.0 cu Ciprian Cazacu, CEO la easySales

Pasiunea pentru industria e-commerce și dorința de a contribui la dezvoltarea acesteia au determinat organizarea evenimentului eCommerce Talks.

Evenimentul își propune să aducă împreună lideri și profesioniști din domeniu pentru a discuta tendințele și inovațiile din industrie.

Ciprian Cazacu preconizează că evenimentul va avea un impact major asupra pieței de e-commerce din România, așteptându-se la participarea a peste 600 de companii și profesioniști. Cu vorbitori de calibru, evenimentul va stimula creșterea nivelului de expertiză, generarea de soluții inovatoare și va servi drept sursă de inspirație.

Printre temele discutate se numără rolul marketplace-urilor în e-commerce, logistica și livrarea, personalizarea experienței clientului și inovațiile tehnologice. Ciprian este nerăbdător să asculte contribuțiile liderilor precum Andrei Radu și Nikola Ilciev, precum și insight-urile oferite de partenerii principali ai evenimentului.

Despre easySales

easySales este o platformă destinată comercianților online, care facilitează vânzările pe multiple canale. Platforma centralizează listarea produselor, procesarea comenzilor și sincronizarea stocurilor, economisind astfel timp pentru comercianți.

Prin simplificarea proceselor operaționale, easySales ajută la gestionarea eficientă a vânzărilor online. De la lansare, platforma a evoluat constant pentru a răspunde cerințelor unei piețe de e-commerce în continuă creștere, adăugând noi integrări și funcționalități.

Impactul easySales

easySales a avut un impact pozitiv asupra pieței locale, oferind comercianților acces la mai multe canale de vânzare și îmbunătățind eficiența operațională. Un exemplu concret este cel al unui producător de produse handmade care, folosind easySales, a reușit să-și extindă afacerea la nivel internațional.

Diferențiatorii easySales

Când vine vorba de a alege easySales în fața competitorilor, platforma se distinge prin funcționalitățile sale complete și experiența de utilizare.

Caracteristici precum listarea produselor pe multiple marketplace-uri, procesarea centralizată a comenzilor, traducerea automată și sincronizarea stocurilor sunt doar câteva dintre punctele forte ale soluției.

Cu o combinație de pasiune pentru e-commerce și o soluție robustă precum easySales, Ciprian Cazacu și echipa sa sunt dedicați să aducă valoare adăugată industriei și să ajute comercianții să navigheze cu succes pe piața e-commerce.

Clientul Aysa.ai, Doraly.ro, este parte din evenimentul eCommerce Talks 4.0

Andrei Gheorghe, Director E-Business și CMO la Doraly.ro, a vorbit despre motivul participării companiei sale ca vorbitori la eveniment, menționând un parteneriat strâns cu easysales care vizează creșterea antreprenoriatului online din România. De asemenea, a exprimat entuziasmul de a discuta despre oportunitățile pe care le oferă Black Friday-ul, în special prin prisma platformei lor.

Provocări și evoluția strategiei de marketing pentru Doraly.ro

Andrei Gheorghe a menționat provocările crescute ale costurilor în marketingul digital datorate creșterii competiției în domeniu. Cu toate acestea, a subliniat și evoluția pozitivă a Doraly.ro, cu o scalare impresionantă în ultimul an. Strategia de marketing a companiei se adaptează în mod constant la schimbările pietei, punând accent pe tehnologie și îmbunătățirea experienței utilizatorului.

Ce diferențiază Doraly.ro pe piața eCommerce:

Conform lui Andrei Gheorghe, Doraly.ro este primul marketplace din România care permite vânzările online la bucată și angro atât B2C, cât și B2B. Campania de Black Friday din 2022 a fost, de asemenea, un mare succes pentru platformă.

Tehnologie și inovație în campaniile de marketing:

Andrei Gheorghe a evidențiat importanța inteligenței artificiale (AI) în strategia de marketing a Doraly.ro, subliniind impactul pozitiv al tehnologiei în eficientizarea campaniilor. De asemenea, a menționat proiectul recent de redesign al site-ului, care a îmbunătățit viteza de încărcare.

Interacțiunea cu clienții:

Feedback-ul clienților joacă un rol esențial în adaptarea strategiilor de marketing, cu Doraly.ro punând întotdeauna clientul pe primul loc. În comunicarea cu aceștia, se pun accent pe campaniile de awareness și pe mesajul direct al platformei.

Viziunea și sfaturi pentru viitor:

În privința viitorului, Andrei Gheorghe a împărtășit ambiția companiei de a se extinde la nivel internațional. Pentru marketeri și branduri, sfatul său este să rămână conectați la noutățile din digital și la tehnologiile emergente pentru a-și maximiza eficiența și creativitatea.

Detalii despre ECommerce Talks 4.0

Data: 27.09.2023

27.09.2023 Locatia: Aula Magna, University Politehnica of Bucharest

Aula Magna, University Politehnica of Bucharest Voucher discount 100%: WorkshopIRINA

WorkshopIRINA Web: https://easy-sales.com/ecommerce-talks

