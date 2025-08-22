În ultima săptămână din august, vremea se va menține schimbătoare pe teritoriul României. Valorile termice vor fi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă în jumătatea nord-estică a țării. În restul regiunilor, temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale, fără abateri semnificative.

Regimul de precipitații va fi dezechilibrat și va aduce surprize. Zonele vestice și nord-vestice vor avea cantități mai mari decât cele normale pentru această perioadă.

În sud și în zonele montane, ploile vor fi mai puține decât se așteaptă, iar restul teritoriului va înregistra valori apropiate de media climatologică.

Schimbările meteo sunt influențate de masele de aer rece care pătrund în est și nord-est, în timp ce vestul rămâne sub influența unor fronturi ploioase. Meteorologii avertizează că distribuția neuniformă a precipitațiilor poate produce episoade locale de instabilitate atmosferică.

Prima săptămână din septembrie aduce o ușoară încălzire în sud și sud-est. Temperaturile medii vor fi peste valorile obișnuite pentru acest interval, iar în restul țării se vor înregistra valori apropiate de cele normale.

Această diferență termică va fi mai vizibilă în timpul zilei, când maximele din sud vor depăși mediile climatologice.

Cantitățile de precipitații nu vor fi uniforme nici în acest interval. În regiunile nordice, ploile vor fi mai abundente decât de obicei, în timp ce sudul va fi mai sărac în precipitații. Restul teritoriului va avea un regim pluviometric apropiat de cel normal, fără fenomene extreme.

Această perioadă marchează o tranziție spre o vreme mai caldă în zonele sudice, dar cu episoade ploioase în nord. Meteorologii subliniază că aceste diferențe regionale sunt specifice începutului de toamnă, când circulația maselor de aer este mai dinamică.

Săptămâna a doua din septembrie va continua trendul ușor mai cald în sud. Temperaturile medii se vor situa puțin peste valorile obișnuite pentru această perioadă în zonele sudice, iar în restul țării vremea se va menține în limitele normale. Maximele nu vor fi extreme, dar vor depăși ușor mediile sezoniere.

Ploile vor fi mai rare în vest, unde regimul pluviometric va fi ușor deficitar. În celelalte regiuni, cantitățile de apă vor fi apropiate de normal, fără variații mari. Această situație poate favoriza perioade mai lungi de timp frumos, dar cu posibile intervale scurte de instabilitate.

Specialiștii subliniază că aceste condiții reflectă o stabilizare temporară a vremii, dar cu tendințe de deficit pluviometric în vest. Acest lucru ar putea avea impact asupra agriculturii, în special în zonele dependente de ploi regulate.

Ultima săptămână a intervalului analizat aduce o vreme relativ stabilă. Temperaturile medii vor fi ușor peste valorile normale în sud și sud-vest. Restul regiunilor vor înregistra temperaturi apropiate de cele specifice perioadei, fără variații semnificative. Aceasta indică o continuare a tendinței de încălzire ușoară în sud.

Regimul pluviometric va fi echilibrat în toată țara. Cantitățile de precipitații se vor încadra în limitele normale pentru această perioadă, fără fenomene meteo periculoase. Zonele montane, câmpiile și regiunile deluroase vor beneficia de distribuții apropiate de medie.

Meteorologii apreciază această perioadă ca fiind una de tranziție către un început de toamnă mai stabil. Cu toate acestea, fenomenele izolate nu pot fi excluse, iar variațiile regionale pot fi resimțite local.

Înaintea acestor evoluții, România se confruntă cu un episod de caniculă. Vineri, 22 august 2025, între orele 12.00 și 21.00, este în vigoare un cod galben de temperaturi ridicate. Zonele afectate sunt sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și sud-vestul Dobrogei.

„Vineri (22 august) în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei și în sud-vestul Dobrogei vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade Celsius”, au anunțat meteorologii.

Această atenționare subliniază contrastul dintre episoadele de caniculă și scăderile de temperatură prognozate ulterior. Autoritățile recomandă prudență și respectarea măsurilor de protecție pentru populație în intervalul afectat.