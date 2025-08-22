Specialiștii anunță că scăderea temperaturilor va fi doar temporară. Dacă în weekend valorile maxime vor coborî chiar și cu 10-15 grade, în a doua parte a săptămânii viitoare canicula va reveni, cu temperaturi peste pragul critic de disconfort termic.

România traversează o perioadă de instabilitate atmosferică severă, după ce zilele de caniculă au fost urmate de avertizări de furtuni puternice. Opt județe și Capitala se află sub cod galben de temperaturi extreme, însă meteorologii avertizează că în următoarele ore situația se schimbă radical: urmează averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină de dimensiuni medii și mari.

„Instabilitatea atmosferică va fi prezentă în România, vorbim de ploi torențiale, grindină, furtuni foarte puternice, sunt așteptate inclusiv în Capitală. De mâine, ploile vor fi foarte puține și slabe cantitativ prin Transilvania și zona Munteniei, poimâine prin nordul Transilvaniei și Moldovei. În a doua jumătate a săptămânii viitoare ne așteptăm să revină temperaturile foarte ridicate, chiar ușor peste ce înseamnă pragul de caniculă”, a declarat Romica Jurca, meteorolog, conform România TV.

Specialistul a explicat că instabilitatea atmosferică va cuprinde treptat întreaga țară. Inițial, furtunile apar în vest și nord, urmând ca apoi fenomenele severe să se extindă în toate regiunile. Chiar și Capitala se va confrunta cu ploi torențiale și vânt puternic.

Dacă vineri maximele vor mai atinge 35 – 36°C în Bărăgan și vestul Dobrogei, începând de sâmbătă valorile termice vor scădea simțitor. Meteorologii anunță maxime de 20 – 25°C în nord, vest, centru și nord-est, respectiv 25 – 30°C în sud și sud-est.

Duminică va fi cea mai răcoroasă zi a intervalului, cu temperaturi de 18 – 23°C în Transilvania, Maramureș, Crișana, Banat și nordul Moldovei. În Muntenia, Oltenia și Dobrogea, maximele vor fi în jur de 25 – 28°C, marcând o diferență majoră față de zilele de caniculă care au precedat furtunile.

Un ciclon activ format în zona Mediteranei centrale se deplasează spre nord-est și afectează deja mai multe țări din Europa. În Croația, Germania și Spania au fost emise alerte de cod roșu pentru furtuni, în timp ce Serbia se află sub cod roșu de caniculă.

Deși România nu are deschidere la Marea Mediterană, ciclonii formați în această regiune influențează direct vremea din țara noastră. Începând de joi seară, sistemul atmosferic a început să aducă instabilitate accentuată, cu precipitații intense și fenomene severe, mai întâi în vest și nord-vest, apoi în restul teritoriului.

Vineri, 22 august, furtunile vor acoperi mare parte din țară, iar cantitățile de apă vor fi însemnate pe arii extinse. Meteorologii atrag atenția asupra riscului crescut de inundații locale în zonele unde ploile vor fi abundente.

După episodul de vreme severă și răcoroasă, temperaturile vor crește din nou în a doua parte a săptămânii viitoare. Specialiștii prognozează că valorile vor atinge și vor depăși pragul de caniculă, readucând disconfortul termic accentuat în special în sudul și estul țării.

Această alternanță între perioade de caniculă și furtuni violente este explicată prin circulația atmosferică intensă și prin influența ciclonilor mediteraneeni, care pot aduce rapid schimbări de vreme pe întreg teritoriul.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să respecte sfaturile specialiștilor pentru a evita riscurile asociate atât cu temperaturile extreme, cât și cu furtunile:

Evitarea expunerii prelungite la soare între orele 11:00 și 17:00;

Consumul constant de lichide și limitarea efortului fizic în aer liber;

În timpul furtunilor, evitarea deplasărilor și adăpostirea în locuri sigure;

Urmărirea actualizărilor meteorologice și a indicațiilor transmise de autoritățile locale.

România se pregătește de un nou episod de fenomene meteo extreme. După zilele de caniculă, furtunile, grindina și ploile torențiale vor domina următoarele ore, pentru ca apoi temperaturile să scadă brusc. Totuși, canicula nu dispare definitiv, urmând să revină în forță în a doua parte a săptămânii viitoare.