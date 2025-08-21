Guvernul a anunțat adoptarea celui de-al treilea pachet de sprijin destinat victimelor inundațiilor din județul Suceava, evenimentele catastrofale din iulie 2025 lăsând în urmă distrugeri majore la nivelul comunităților locale.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că noua schemă va acoperi până la 90% din valoarea pagubei pentru reabilitarea locuințelor avariate.

„Inundațiile severe din luna iulie 2025 au marcat întreaga societate, comunitățile din Suceava provocând pagube majore. Guvernul a fost alături de autoritățile locale din primul moment. Am avut o ședință de urgență a guvernului pe 1 august, când primele două pachete fuseseră acceptate, iar săptămâna aceasta a fost un al treilea pachet – pachetul care acoperă până la 90% din valoarea pagubei pentru reabilitarea locuinței”, a declarat Pîslaru.

Oficialul a subliniat că România beneficiază, în calitate de stat membru UE, de noul regulament RISTOR, adoptat la nivel european în decembrie 2024. Acesta permite o reacție rapidă în caz de dezastre, mecanism folosit acum pentru sprijinirea zonelor calamitate.

„Din 1 august am anunțat faptul că suntem parte din UE și, ca parte a UE, avem parte de sprijin al UE. Și am anunțat atunci un cadru nou: regulamentul RISTOR, adoptat în decembrie anul trecut, venit exact ca să creeze o reacție imediată și rapidă când există dezastre. Multă lume a abordat cu scepticism, știind că de obicei durează foarte mult să iei fonduri. Acum suntem la trei săptămâni distanță și a avut loc o ședință conform căreia am aprobat prioritatea 10, care denumește o regiune alături de cetățeni. Am reușit să transformăm în implementare acel mecanism”, a transmis ministrul.

Pe lângă sprijinul direct pentru locuințe, Guvernul va direcționa 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate – podețe, drumuri și alte obiective distruse de viituri.

Ministrul a dat asigurări că sprijinul Guvernului pentru județele afectate – în special Suceava și Neamț – continuă, menționând colaborarea strânsă cu autoritățile locale.