Guvernul: 90% sprijin pentru locuințe și 15 milioane € pentru infrastructura din Suceava
Guvernul a anunțat adoptarea celui de-al treilea pachet de sprijin destinat victimelor inundațiilor din județul Suceava, evenimentele catastrofale din iulie 2025 lăsând în urmă distrugeri majore la nivelul comunităților locale.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a precizat că noua schemă va acoperi până la 90% din valoarea pagubei pentru reabilitarea locuințelor avariate.
„Inundațiile severe din luna iulie 2025 au marcat întreaga societate, comunitățile din Suceava provocând pagube majore. Guvernul a fost alături de autoritățile locale din primul moment. Am avut o ședință de urgență a guvernului pe 1 august, când primele două pachete fuseseră acceptate, iar săptămâna aceasta a fost un al treilea pachet – pachetul care acoperă până la 90% din valoarea pagubei pentru reabilitarea locuinței”, a declarat Pîslaru.
Fonduri europene mobilizate prin mecanismul RISTOR
Oficialul a subliniat că România beneficiază, în calitate de stat membru UE, de noul regulament RISTOR, adoptat la nivel european în decembrie 2024. Acesta permite o reacție rapidă în caz de dezastre, mecanism folosit acum pentru sprijinirea zonelor calamitate.
„Din 1 august am anunțat faptul că suntem parte din UE și, ca parte a UE, avem parte de sprijin al UE. Și am anunțat atunci un cadru nou: regulamentul RISTOR, adoptat în decembrie anul trecut, venit exact ca să creeze o reacție imediată și rapidă când există dezastre. Multă lume a abordat cu scepticism, știind că de obicei durează foarte mult să iei fonduri. Acum suntem la trei săptămâni distanță și a avut loc o ședință conform căreia am aprobat prioritatea 10, care denumește o regiune alături de cetățeni. Am reușit să transformăm în implementare acel mecanism”, a transmis ministrul.
Guvernul alocă 15 milioane de euro pentru infrastructura din Suceava și Neamț
Pe lângă sprijinul direct pentru locuințe, Guvernul va direcționa 15 milioane de euro pentru refacerea infrastructurii afectate – podețe, drumuri și alte obiective distruse de viituri.
Ministrul a dat asigurări că sprijinul Guvernului pentru județele afectate – în special Suceava și Neamț – continuă, menționând colaborarea strânsă cu autoritățile locale.
„Mâine modificarea va fi finalizată în sistemul informativ european legat de fonduri europene de coeziune, și 15 milioane de euro este suma destinată refacerii infrastructurii: podețurile, tot ce este acum afectat ca urmare a inundațiilor. Discutăm de o capacitate de reacție și capacitate de finanțare, care necesită doar 2% cofinanțare locală. «Build better» – să construim poate și mai bine decât aveam, pentru a fi și mai bine pregătiți în viitor. Discutăm de profesionalism, conlucrare și o echipă unică.
Am vorbit azi cu președinții consiliilor județene, cu autoritățile locale. A fi membri în UE înseamnă să beneficiem și de acest exercițiu de solidaritate, e un exemplu de bună practică. Sprijinul guvernului în județele Neamț și Suceava nu s-a încheiat, dar deja lucrurile pe care le-am promis sunt implementate – solidaritatea e pusă în practică de un guvern profesionist”, a conchis Dragoș Pîslaru.