Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat sâmbătă că România va fi traversată, începând de duminică noapte, de un nou episod ciclon, care va aduce ploi abundente, scăderi de temperatură și risc de inundații în mai multe regiuni ale țării.

După o ușoară încălzire în weekend, când maximele vor urca în sudul țării până la 20-21 de grade C, vremea se va răci abrupt începând de marți, cu valori termice care vor scădea din nou cu până la 10 grade C.

„Observăm deja sisteme noroase care vin dinspre Mediterană, semn că, cel puțin în zilele de 7 și 8 octombrie, vom avea precipitații importante pe arii extinse. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 50 de litri pe metru pătrat în 24 de ore, pragul considerat limita de inundație pentru luna octombrie”, a explicat Elena Mateescu, pentru Antena 3.

Media multianuală a precipitațiilor din octombrie este de 45-50 l/mp, însă în următoarele zile valorile vor putea depăși această limită, în special în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. De marți până miercuri, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade C, iar ploile persistente vor afecta în special sudul și sud-estul țării.

În a doua parte a săptămânii viitoare, vremea se va ameliora treptat, termometrele urmând să urce din nou spre 21-22 de grade C începând de joi.

„Observăm deja că, de această dată, jumătatea vestică a țării va fi mai rece, în timp ce sudul și sud-estul vor avea parte de temperaturi mai ridicate. Alternanțele de vreme rece și caldă vor continua pe tot parcursul lunii octombrie”, a mai precizat directorul ANM.

Astfel, luna octombrie își menține reputația de lună capricioasă, caracterizată de contraste termice și de episoade de ploi abundente, tipice pentru toamna românească.

Duminică, vremea se va menține închisă și rece în vest, nord și centru, unde vor fi ploi sporadice, iar în zonele montane mai înalte vor apărea lapoviță și ninsoare. În restul țării, cerul se va degaja, soarele va fi prezent, iar temperaturile vor crește simțitor, de la 9 grade în Maramureș până la aproximativ 22 de grade în Lunca Dunării.

În Dobrogea și Bărăgan, ziua va fi însorită, cu vânt moderat și maxime de 20-21 de grade, valori normale pentru această perioadă. Noaptea se va înnora și sunt posibile ploi locale.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei dimineața va fi cu ceață, însă pe parcursul zilei cerul se va degaja, iar temperaturile vor urca până la 18-19 grade. Aer mai cald pătrunde și în nordul Moldovei și Bucovina, unde dimineața este ceață densă, iar mai târziu pot apărea ploi trecătoare și momente cu soare. Maximele vor fi în jur de 18 grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș vremea va fi în continuare neplăcută, cu cer acoperit, ploi și temperaturi mai scăzute decât media, atingând doar 12 grade la amiază.

Regiunile vestice vor avea o zi mohorâtă și rece, cu ploi aproape generalizate și maxime de aproximativ 14 grade. Noaptea, precipitațiile se vor intensifica în sudul Banatului, unde pot cădea până la 25 l/mp. În Transilvania vor fi ploi, dar soarele va apărea trecător, iar în zonele montane mai înalte vor continua să cadă lapoviță și ninsoare.

Oltenia va avea vreme bună, cu încălzire simțitoare, maxime de 19-20 de grade. Pe seară și noaptea, norii vor reveni și vor fi posibile ploi. În sud, temperaturile vor crește semnificativ, chiar și cu 10 grade față de sâmbătă, cele mai ridicate valori fiind în Lunca Dunării, unde se pot atinge 22 de grade. Dimineața este ceață, dar soarele va domina mai târziu.

În București, ziua va fi plăcută și însorită, cu maxime în jur de 20 de grade, comparativ cu cele 11 grade înregistrate ieri. Spre seară și noaptea, se vor aduna nori și sunt posibile ploi, iar dimineața zilei următoare temperaturile vor scădea la 8-9 grade.

La munte, temperaturile vor fi în creștere, însă ziua va fi mohorâtă, cu ploi pe majoritatea masivelor și lapoviță sau ninsoare la altitudini mari. Vântul va sufla mai puternic pe creste, iar noaptea va aduce precipitații mai consistente în Munții Banatului și vestul Carpaților Meridionali.