România traversează din nou o perioadă tensionată din punct de vedere meteorologic. După mai multe zile de caniculă, sudul țării a intrat joi noaptea sub avertizare cod galben de furtuni și vijelii, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică aduce rafale de vânt de până la 70 km/h, descărcări electrice și averse torențiale ce pot depăși 15 l/mp. Zonele vizate includ localități din Gorj, Dolj și Mehedinți, unde autoritățile recomandă prudență sporită.

În Gorj, sunt vizate Motru, Rovinari, Tismana și alte peste 15 localități, iar în Dolj furtunile se pot manifesta în Calafat, Băilești, Poiana Mare, Ciupercenii Noi, dar și în numeroase comune rurale. Mehedinți se află la rândul său sub atenționare, întreg județul putând fi lovit de fenomene meteo severe.

Schimbările bruște de temperatură și furtunile violente amplifică riscurile pentru comunități și pentru economie:

Sănătate publică – după caniculă, expunerea la insolație și deshidratare rămâne un risc, iar diferențele bruște de temperatură pun presiune pe persoanele cu afecțiuni cardiovasculare.

Consum energetic – crește solicitarea rețelelor electrice din cauza aerului condiționat și a avariilor cauzate de vânt și trăsnete.

Agricultură – terenurile uscate, urmate de ploi torențiale, favorizează eroziunea solului și compromit culturile.

Transporturi – drumurile și liniile feroviare pot fi blocate de viituri sau rafale puternice.

Mediul de afaceri – comercianții și transportatorii înregistrează pierderi din cauza întreruperilor de aprovizionare și a scăderii activității în spații deschise.

Climatologii atrag atenția că asemenea episoade nu mai sunt simple excepții. România se confruntă cu o tendință clară de alternanță între valuri de căldură și furtuni violente, un tipar asociat schimbărilor climatice. Indicele de confort termic, odinioară doar un indicator academic, este acum urmărit atent de autorități, companii și cetățeni.

Pe termen mediu și lung, avertizează specialiștii, costurile pentru adaptare vor fi inevitabile: modernizarea rețelelor electrice, investiții în sisteme de irigații, consolidarea infrastructurii de transport și construcții urbane mai reziliente la șocuri climatice.