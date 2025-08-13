UPDATE

Meteorologii au emis avertizări cod galben de caniculă pentru zilele de miercuri și joi, vizând mai multe zone din vestul, centrul și sud-vestul României. Temperaturile vor ajunge la 37 de grade în unele regiuni, însă pentru București nu a fost emisă alertă.

Miercuri, între orele 12.00 și 21.00, avertizarea este valabilă pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei. Potrivit ANM, maximele vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, determinând disconfort termic accentuat.

Joi, în același interval orar, codul galben va include Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și vestul și sudul Olteniei. Maximele vor urca până la 37 de grade în vestul țării, iar disconfortul termic va rămâne ridicat.

Până la sfârșitul săptămânii, canicula și temperaturile ridicate se vor menține în special în regiunile vestice și sud-vestice.

Miercuri, vremea va fi călduroasă, cu cer senin și vânt slab până la moderat. Maximele se vor situa între 33 și 34 de grade.

Joi, condițiile meteo vor fi similare, cu temperaturi în jurul a 34 de grade. ANM precizează că pentru Capitală nu este necesară emiterea unei avertizări de caniculă.

Meteorologii avertizează că, miercuri, mai multe regiuni din România vor fi afectate de temperaturi ridicate și disconfort termic accentuat.

În intervalul orar 12.00 – 21.00, locuitorii din Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate și un disconfort termic accentuat.

Specialiștii anunță că indicele temperatură-umezeală (ITU) va trece de pragul critic de 80 de unități, ceea ce înseamnă un risc crescut pentru starea de sănătate în special la persoanele sensibile.

Potrivit prognozei oficiale, maximele zilei vor varia între 33 și 36 de grade Celsius, cu cer predominant senin și vânt slab.

„Miercuri (13 august) în Maramureş, Crişana, Banat, vestul Transilvaniei şi sud-vestul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi”, anunţă meteorologii.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, ziua va fi predominant însorită, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât marți. După prânz, la Satu Mare se vor înregistra 35 de grade Celsius, iar în restul zonelor valorile vor fi apropiate, menținându-se la nivel ridicat.

În regiunile vestice, încălzirea va fi accentuată. Temperaturile vor urca până la 36 de grade, ceea ce va genera condiții de caniculă și disconfort termic.

Transilvania începe ziua cu temperaturi mai scăzute, în special în depresiuni. Ulterior, soarele va ridica rapid valorile termice, cu maxime de 30 de grade la Miercurea Ciuc și până la 35 de grade la Alba Iulia.

În vestul țării, vremea devine călduroasă încă de dimineață, iar soarele va străluci fără întrerupere pe tot parcursul zilei. Maximele ajung până la 33 de grade la Timișoara, iar vântul va sufla slab până la moderat.

În Oltenia, temperaturile vor continua să crească, iar la orele amiezii vor fi condiții de caniculă și disconfort termic. Cerul va fi senin, iar precipitațiile nu sunt așteptate.

În sudul țării, vremea va rămâne foarte caldă pe tot parcursul zilei. Temperaturile vor fi apropiate de pragul caniculei, cu cer senin și soare puternic.

Capitala va avea parte de o zi călduroasă, cu cer senin și vânt moderat. Temperaturile vor crește ușor, iar după-amiază se vor atinge 34 de grade Celsius. Pe timpul nopții, cerul va rămâne senin, iar minimele vor coborî spre 19 grade.

În zonele montane, vremea va fi predominant frumoasă. Norii vor apărea trecător, iar vântul va sufla moderat la altitudini mari. Temperaturile vor fi mai ridicate în masivele vestice.

Pe litoral, ziua va fi senină, cu temperaturi ce vor ajunge la 28 de grade în stațiuni. Vântul va sufla cu intensificări de 40–45 km/h, iar temperatura apei mării se va menține în jurul valorii de 25 de grade Celsius.