Astăzi, 11 august 2025, România se confruntă cu o nouă zi de temperaturi extreme în sud-vestul și sudul țării. În Oltenia, termometrele vor urca până la 41 de grade la umbră, iar stresul termic va atinge valori critice. Disconfortul resimțit de populație va fi accentuat pe tot parcursul zilei, în special în zonele de câmpie.

În restul regiunilor, temperaturile vor înregistra o scădere și se vor apropia de normalul pentru această perioadă. În Bucovina, valorile maxime se vor opri la 25 de grade, oferind o atmosferă mai răcoroasă.

Totuși, în zonele de deal și munte din Muntenia, nord-estul Olteniei, precum și în sudul și estul Transilvaniei, sunt prognozate averse locale.

În Dobrogea și Bărăgan se anunță o zi dominată de soare și temperaturi foarte ridicate. În special în Bărăgan, canicula va fi puternică, cu maxime ce ajung la 36 de grade. Aerul va deveni greu de respirat din cauza umidității ridicate și a lipsei vântului.

În unele zone, după-amiaza ar putea aduce o ușoară instabilitate atmosferică, dar fără precipitații semnificative. Locuitorii din aceste regiuni sunt sfătuiți să evite expunerea directă la soare în intervalul orar 11:00 – 17:00.

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, temperaturile se vor situa în jurul valorii de 33 de grade. Vremea va fi călduroasă, însă în zonele deluroase pot apărea averse trecătoare. Acestea vor fi însoțite local de intensificări de vânt.

Vântul va atinge viteze de până la 70 km/h, sporind senzația de disconfort termic. În intervalele de rafală, atmosfera va deveni mai greu de suportat pentru persoanele sensibile la schimbările bruște de vreme.

Nordul Moldovei și Bucovina vor beneficia de o vreme plăcută, cu soare și câțiva nori izolați. Maximele vor atinge 25 de grade la Suceava și până la 29 de grade la Vaslui. Aceste valori sunt mult mai apropiate de media climatologică a perioadei.

Condițiile meteo vor permite desfășurarea activităților în aer liber fără riscuri majore, cu excepția expunerii prelungite la soare în intervalele de vârf.

În nordul Transilvaniei și Maramureș, temperaturile vor fi cu 6–7 grade mai mici față de ziua precedentă. La Satu Mare, termometrele vor indica 31 de grade la amiază, iar cerul va fi predominant senin.

În vestul României, vremea rămâne caldă, cu maxime în jur de 34 de grade la Alba Iulia. Norii vor fi rari, iar ploile lipsesc din prognoza zilei. Vântul își va face simțită prezența mai ales după-amiază, aducând o ușoară răcorire locală.

Oltenia va fi regiunea cu cele mai ridicate temperaturi ale zilei, atingând 40 de grade la umbră. Căldura va fi sufocantă, iar indicele de disconfort termic va depăși nivelul critic. În zonele de deal, după-amiaza poate aduce câteva averse scurte.

În sudul țării, soarele va domina cerul, iar în Lunca Dunării se vor înregistra 38 de grade. Spre seară, în zonele montane și deluroase, există șanse pentru ploi izolate.

În Capitală, temperaturile vor atinge 36 de grade la amiază, în ciuda unei ușoare scăderi față de ziua precedentă. Vântul va sufla cu 40–45 km/h, iar spre seară există posibilitatea unei ploi de vară de scurtă durată.

La munte, în Carpații Meridionali și jumătatea sudică a Carpaților Orientali, sunt așteptate averse torențiale.

Cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat. La mare, vremea va fi frumoasă, cu 32 de grade în aer și 26 de grade în apă, dar stresul termic va fi ridicat.

În intervalul 11 august, ora 10:00 – 12 august, ora 10:00, este în vigoare un cod roșu de vreme extremă pentru județele Mehedinți și Dolj.

Fenomenele vizate includ val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale.

În aceste zone, temperaturile maxime vor ajunge la valori cuprinse între 39 și 41 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi între 20 și 23 de grade, ceea ce înseamnă că nopțile vor rămâne foarte calde, caracterizându-se ca nopți tropicale.

Pentru același interval, 11 august, ora 10:00, – 12 august, ora 10:00, este emis un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, valabil pentru județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 37 și 39 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Minimele nocturne vor fi situate între 18 și 21 de grade, astfel că, local, se vor înregistra nopți tropicale.

Tot în perioada 11 august, ora 10:00, – 12 august, ora 10:00, este activ un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat.

Zonele vizate sunt sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, precum și sudul Dobrogei continentale.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor varia între 33 și 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Minimele termice vor fi în general cuprinse între 17 și 20 de grade, iar pe arii restrânse vor caracteriza nopți tropicale.

Avertizare cod portocaliu

În intervalul 10 august, ora 10:00, și 11 august, ora 10:00, este în vigoare o avertizare meteorologică de cod portocaliu.

Fenomenele vizate sunt canicula extremă, disconfortul termic accentuat și nopțile tropicale. Zonele afectate sunt județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman.

În aceste regiuni, temperaturile maxime vor varia între 36 și 39 de grade Celsius, iar minimele nocturne se vor situa între 19 și 23 de grade, menținând senzația de căldură pe tot parcursul nopții.

Avertizare cod galben

Tot în intervalul 10 august, ora 10:00, – 11 august, ora 10:00, este emisă o avertizare de cod galben. Aceasta vizează caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, în special în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul Olteniei, mare parte din Muntenia, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, iar cele minime între 17 și 21 de grade, cu nopți în care temperaturile nu vor coborî sub pragul de 20 de grade în anumite localități.