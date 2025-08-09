Vremea din București va fi caracterizată de caniculă și disconfort termic ridicat în zilele de sâmbătă, duminică și luni, cu temperaturi maxime ce vor atinge 37 de grade Celsius, conform prognozei speciale emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) sâmbătă.

Astfel, în perioada 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, iar disconfortul termic va crește semnificativ. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi preponderent senin, iar vântul va rămâne slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 36 de grade, iar temperatura minimă va varia între 18 și 21 de grade, ceea ce va determina o noapte tropicală.

În perioada 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, canicula și disconfortul termic se vor intensifica, cu o temperatură maximă de aproximativ 37 de grade Celsius și un ITU care va depăși pragul de 80 de unități. Cerul va fi aproape senin, iar vântul va fi slab până la moderat. Noaptea va fi din nou tropicală, cu temperaturi minime între 19 și 21 de grade.

În intervalul 11 august, ora 10:00 – 11 august, ora 23:00, vremea va continua să fie caniculară, cu disconfort termic ridicat și ITU care va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări după-amiaza și seara, când există șanse de ploi scurte și descărcări electrice. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare.

De asemenea, ANM informează că între 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, municipiul București va fi sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat, iar între 10 august, ora 10:00 – 11 august, ora 10:00, va rămâne în vigoare aceeași atenționare. În perioada 11 august, ora 10:00 – 11 august, ora 23:00, Bucureștiul va fi sub incidența unui cod galben pentru caniculă și disconfort termic ridicat.

ANM va actualiza informațiile în funcție de evoluția fenomenelor meteorologice.