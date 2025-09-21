Din cuprinsul articolului Vremea ANM

Meteorologii de la ANM au anunțat prognoza pentru săptămâna următoare. Potrivit specialiștilor, „în finalul săptămânii vom avea parte de primele zile autentice de toamnă”. Primele zile vor aduce temperaturi specifice verii, însă de joi valorile termice vor începe să scadă în majoritatea regiunilor, fiind așteptate ploi și vijelii pe zone întinse.

Luni și marți – prognoza pentru țară

Vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă, cu cer mai mult senin. Vântul va sufla slab până la moderat, dar la altitudini mari se vor înregistra intensificări ce pot depăși 70–80 km/h. În Banat, rafalele vor ajunge la 55–65 km/h, mai ales în sud, iar în Moldova vitezele vor fi mai reduse. Maximele vor varia între 22°C pe litoral și 32°C în Banat, iar minimele între 7 și 15°C. În estul Transilvaniei se pot atinge valori apropiate de 1°C, în timp ce în Dealurile de Vest minimele vor urca până la 18°C. În orele dimineții și ale nopții se va forma ceață, iar în depresiuni există condiții de brumă.

Luni și marți – prognoza pentru București

Capitala va avea parte de vreme frumoasă și caldă, cu cer senin și vânt slab sau moderat. Temperaturile maxime se vor situa între 26 și 28°C, iar minimele între 11 și 13°C. Pe timpul nopții și dimineața poate apărea ceață.

Marți și miercuri – prognoza pentru țară

Se menține vremea deosebit de caldă pentru final de septembrie. Cer predominant senin, dar cu unele înnorări în vest și nord spre seară. Vântul va fi slab până la moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului. Maxime între 23°C la mare și 32°C în Banat; minime între 3°C în depresiunile montane și 18°C în Crișana. Ceața se va forma pe arii restrânse, mai ales pe văi și în depresiuni.

Marți și miercuri – prognoza pentru București

Vreme caldă și plăcută, cu cer senin și vânt slab spre moderat. Maximele se vor situa între 27 și 28°C, iar minimele între 12 și 13°C. Dimineața și noaptea sunt posibile bănci de ceață.

Miercuri și joi – prognoza pentru țară

Temperaturile vor începe să scadă în vest, nord și nord-est, în timp ce în rest rămân peste media perioadei. Cer variabil în sud, cu înnorări temporare în celelalte zone. Se vor înregistra ploi slabe în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte, uneori sub formă de averse, posibil cu descărcări electrice. Vântul va prezenta intensificări în est pe parcursul zilei, iar noaptea și în sud-est, sud și sud-vest. Maxime între 15°C în nordul Moldovei și 31°C în sudul Banatului și vestul Olteniei; minime între 5°C în estul Transilvaniei și 19°C în Banat. Local se va semnala ceață dimineața.

Miercuri și joi – prognoza pentru București

Vremea rămâne caldă și în general frumoasă, cu cer mai mult senin ziua și variabil pe timpul nopții. Vântul va fi slab până la moderat, dar cu unele intensificări spre finalul intervalului. Maxime între 26 și 28°C, minime între 12 și 13°C.

Joi și vineri – prognoza pentru țară

Se va resimți o răcire accentuată în aproape toată țara, cu excepția regiunilor vestice unde temperaturile se vor menține apropiate de normal. Cer variabil în est, dar temporar noros în rest. Ploi pe arii restrânse în vest, sud-vest și centru, iar izolat în alte zone; pot apărea averse și descărcări electrice. Vântul va bate cu putere în sud-est, sud și sud-vest, dar și local în vest, centru și nord-vest. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 27°C, iar minimele între –1…0°C în depresiunile din estul Carpaților, unde sunt posibile brume, și 15°C pe litoral.

Joi și vineri – prognoza pentru București

Vremea se va răci vizibil. Cer temporar noros, cu vânt intens ziua, dar în slăbire noaptea. Maxime între 20 și 22°C, minime între 7 și 9°C.