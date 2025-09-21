Un grup hotelier și imobiliar polonez a anunțat o inițiativă inedită menită să sprijine redresarea demografică a țării, în contextul în care natalitatea se află pe un trend descendent de mai bine de un deceniu.

Grupul Arche, care administrează 23 de hoteluri și mai multe clădiri de apartamente și săli de conferințe la nivel național, a precizat că dorește să încurajeze creșterea populației prin stimulente financiare și beneficii pentru cuplurile care aleg să devină părinți.

Compania din Polonia a transmis că va oferi o „petrecere familială gratuită”, precum botezul, clienților care pot demonstra că bebelușul lor a fost conceput în timpul sejurului într-un hotel aparținând grupului.

De asemenea, Arche acordă o primă de 10.000 de zloți (circa 2.345 de euro) cuplurilor care au cumpărat un apartament de la companie și care vor avea un copil după mutarea în locuința respectivă.

Regulamentul programului, intitulat „Arche generații”, prevede că oferta este destinată cuplurilor formate din bărbat și femeie, în care cel puțin unul dintre parteneri este cetățean polonez, rezident în țară și major, transmite agenția AFP.

Mai mult, grupul a anunțat că va oferi prime și propriilor angajați care vor avea copii, încercând să contribuie astfel la inversarea tendinței de scădere demografică.

Datele statistice arată că în 2024 numărul nașterilor din Polonia a fost cu 157.000 mai mic decât cel al deceselor, iar previziunile indică menținerea acestei tendințe în următorii ani.

La sfârșitul lunii iunie 2025, țara avea circa 37,4 milioane de locuitori, cu un milion mai puțini decât în 2015, conform Biroului Național de Statistică (GUS).

Probleme similare se regăsesc și în alte state europene, inclusiv România.

Din 1960, a existat o tendință de reducere a numărului de copii născuți în Uniunea Europeană (UE), iar România a înregistrat, în 2024, cea mai scăzută rată de natalitate din ultimii 100 de ani.

Anul trecut, în România s-au născut mai puțin de 150.000 de copii – cel mai mic număr din ultimul secol. Spre comparație, acum aproape un secol, în 1930, în România se înregistrau aproximativ 480.000 de nașteri.

În multe sate populația este îmbătrânită, iar în mediul urban tinerii amână momentul de a deveni părinți pentru a-și prioritiza cariera. Unele școli și grădinițe au fost nevoite să se închidă din cauza lipsei de copii.

În țara noastră, județele Tulcea, Caraș-Severin, Mehedinți, Covasna, Teleorman și Giurgiu au cele mai scăzute rate de natalitate.