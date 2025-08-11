Măsura anunțată de președintele Karol Nawrocki ar permite unui cuplu să beneficieze de venituri totale neimpozabile de 280.000 de zloți pe an (peste 65.800 de euro), oferind un sprijin direct familiilor și încurajând creșterea natalității. Facilitățile ar fi acordate părinților cu copii de până la 18 ani, dar și celor ai căror copii au până la 25 de ani, dacă aceștia urmează studii și nu realizează venituri proprii.

Inițiativa vine într-un moment critic pentru Polonia, care se confruntă cu o criză demografică profundă. În 2024, numărul nașterilor a atins cel mai scăzut nivel din perioada postbelică, iar rata fertilității se numără printre cele mai mici din lume. Astfel, planul anunțat de Nawrocki este menit să ofere stabilitate economică familiilor și să susțină viitorul demografic al țării.

În paralel, președintele a anunțat și un alt proiect de lege important, destinat protejării fermierilor polonezi. Acesta prevede limitarea importurilor agricole, în special din Ucraina și America de Sud, și extinderea restricțiilor privind achiziția de terenuri agricole de către străini. Măsura urmărește protejarea producătorilor locali și păstrarea controlului asupra resurselor agricole ale țării.

„Trebuie găsite resurse financiare pentru familiile poloneze”, a declarat președintele Nawrocki.

În doar trei zile, Nawrocki a prezentat trei inițiative legislative majore. Chiar dacă proiectele trebuie aprobate de parlament, unde majoritatea este deținută de o coaliție liberală aflată la guvernare și nu aliniată politic cu președintele, Karol Nawrocki s-a arătat determinat să promoveze aceste reforme.

„Scutirea de impozitul pe venit pentru părinții cu doi sau mai mulți copii nu este doar promisiunea mea, ci și obligația mea față de continuitatea existenței Poloniei și independența statului polonez”, a conchis președintele.

Între timp, părinții din România care beneficiază de indemnizația lunară pentru concediul de creștere a copilului sunt obligați să achite de la 1 august o contribuție la asigurările sociale de sănătate (CASS) în cuantum de 10%. Această măsură este prevăzută în Legea 141/2025 și reprezintă eliminarea scutirii de la plata contribuției de sănătate aplicată până în prezent. Reținerea contribuției se face direct la sursă de către Agențiile Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), fără ca beneficiarii să fie nevoiți să depună declarații individuale.

Indemnizația brută pentru concediul de creștere copil este calculată la 85% din media veniturilor nete obținute în ultimele 12 luni, fiind menținute plafoanele minime și maxime: cel puțin 1.651 de lei și cel mult 8.500 de lei. Din această sumă brută, se deduce automat 10% CASS, iar beneficiarul primește suma netă rămasă după reținere.