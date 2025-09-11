Aplicarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% asupra indemnizației minime de creștere a copilului (CIC) creează o situație paradoxală și regresivă, semnalează compania de consultanță CC Tax Advisory. Potrivit analizei, sistemul fiscal actual tratează mai avantajos veniturile din capital decât sprijinul financiar acordat părinților aflați în concediu de creștere a copilului, contrazicând inclusiv obiective declarate de politică demografică și familială.

Specialiștii CC Tax Advisory oferă un scenariu comparativ pentru a demonstra problema:

o persoană care obține venituri din dividende sub plafonul de 6 salarii minime pe economie (24.300 lei/an, adică aprox. 2.025 lei/lună) nu datorează CASS;

în schimb, o mamă aflată în concediu de creștere a copilului, cu indemnizația minimă de 19.812 lei/an (aprox. 1.651 lei/lună), datorează CASS de 165 lei pe lună, ceea ce înseamnă aproape 1.981 lei pe an.

„Când statul taxează indemnizația minimă pentru creșterea copilului, dar nu taxează cu CASS dividendele mici, mesajul e pe dos: capitalul e protejat, maternitatea e penalizată. Corecția e simplă și urgentă: zero CASS pe indemnizația de creștere copil sau, cel puțin, credit integral pentru sumele deja reținute”, afirmă Cornelia Năstase, CEO CC Tax Advisory.

Consultanții fiscali subliniază mai multe motive pentru care actuala reglementare ar trebui reconsiderată:

Caracter regresiv – măsura afectează exact familiile cu venituri mici, aflate în cea mai fragilă perioadă financiară, când costurile cu îngrijirea copilului sunt ridicate.

Contradicție cu politica demografică – în condițiile în care România se confruntă cu scăderea natalității, mesajul transmis prin această taxare este descurajant pentru părinți.

Incoerență legislativă – perioada de concediu de maternitate (126 zile) este scutită de CASS, însă imediat după aceea, concediul de creștere a copilului este supus contribuției, ceea ce generează confuzie și frustrare.

Impact direct asupra veniturilor familiale – la indemnizația minimă, CASS reținută anual echivalează cu mai mult de o lună de indemnizație pierdută.

CC Tax Advisory înaintează autorităților mai multe variante de corecție rapidă:

Excluderea explicită a indemnizației pentru creșterea copilului de la CASS, revenindu-se practic la regimul anterior de scutire.

Acordarea unui credit fiscal integral pentru sumele deja reținute din această indemnizație, cu compensare automată în anul următor.

Implementare administrativă simplă, prin actualizarea rapidă a formularului D112 și regularizarea retroactivă, astfel încât părinții să nu fie împovărați cu proceduri birocratice suplimentare.

Dezbaterea apare pe fondul discuțiilor privind echitatea sistemului de contribuții sociale. În ultimii ani, mai multe organizații civice și profesionale au semnalat că arhitectura fiscală tinde să protejeze veniturile din capital, în timp ce sarcina cade în principal pe veniturile salariale și pe prestațiile sociale.

În cazul concret al concediului de creștere a copilului, paradoxul este accentuat de faptul că părinții aflați în această situație nu au opțiuni reale de suplimentare a veniturilor, fiind angajați într-o perioadă dedicată îngrijirii copilului. În plus, cuantumul indemnizației este plafonat, ceea ce face ca povara CASS să fie resimțită mult mai puternic decât în cazul altor categorii de contribuabili.

„Nu vorbim de un detaliu tehnic, ci de un mesaj public. În loc să încurajeze natalitatea și să sprijine familiile tinere, statul reușește să penalizeze exact părinții care se bazează pe indemnizația minimă. Este o incoerență pe care orice guvern responsabil ar trebui să o corecteze imediat”, subliniază Cornelia Năstase.