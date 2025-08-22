Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a publicat calendarul plăților sociale pentru luna septembrie. În acest an, o noutate majoră vizează aplicarea automată a contribuției la sănătate (CASS) de 10% pentru mai multe categorii de indemnizații și ajutoare. Reținerea se face direct prin ANPIS și direcțiile județene, prin declarația 112, iar beneficiarii devin automat asigurați medical, fără proceduri administrative suplimentare.

Prima plată din luna septembrie este indemnizația pentru creșterea copilului, virată pe 8 septembrie. Sumele efectiv primite sunt diminuate cu 10% pentru CASS, dar părinții capătă statutul de asigurat medical.

Cuantumurile stabilite sunt:

719 lei/lună pentru copiii între 0 și 2 ani;

292 lei/lună pentru copiii între 2 și 18 ani.

După aplicarea reținerii, părinții vor încasa aproximativ 647 lei pentru copiii sub 2 ani și 263 lei pentru cei între 2 și 18 ani. Este important de precizat că indemnizația de maternitate rămâne scutită de CASS. Reținerea se aplică doar indemnizației pentru concediul de creștere a copilului și celei de acomodare în caz de adopție.

Pensiile vor fi virate pe 12 septembrie, integral pentru majoritatea pensionarilor. Totuși, pentru pensiile care depășesc pragul de 3.000 de lei/lună, se reține 10% CASS doar pentru suma ce depășește acest plafon. Măsura este una temporară și va fi valabilă până la 1 ianuarie 2028.

Tot între 12 și 15 septembrie se vor plăti indemnizațiile pentru persoanele cu handicap, diferențiate astfel:

Indemnizație lunară: 529 lei

Buget complementar: 199 lei

Indemnizație de însoțitor (grad grav): 2.363 lei

Pentru alte grade: 350 lei indemnizație lunară și 146 lei buget complementar.

Și aceste sume sunt supuse reținerii CASS de 10%, beneficiarii fiind incluși automat în sistemul public de sănătate.

Persoanele aflate în șomaj vor primi ajutorul de la stat între 15 și 17 septembrie. Reținerea de 10% pentru CASS le asigură continuitatea calității de asigurat medical, chiar și pe perioada în care nu au un loc de muncă, fără a mai fi necesare demersuri administrative.

Sumele se schimbă și pentru burse sociale și venitul minim de incluziune. La finalul lunii, între 19 și 22 septembrie, vor fi virate bursele sociale pentru elevi și venitul minim de incluziune (VMI). Bursa socială rămâne la valoarea de 300 lei/lună, conform Ministerului Educației. VMI, supus reținerii CASS, ajunge la 275 lei/persoană sau 400 lei pentru persoanele singure cu vârsta de peste 65 de ani.

Începând cu intervalul 1 august – 1 septembrie 2025, o parte dintre persoanele care erau anterior co-asigurate gratuit, precum soți sau părinți fără venituri, nu mai beneficiază de această facilitate. Ele trebuie să se asigure în nume propriu, inclusiv prin plata contribuției minime anuale, acolo unde este cazul. Autoritățile fiscale au publicat ghiduri clare cu privire la categoriile care mai beneficiază de scutiri și la cele care ies din sfera exceptărilor.

Septembrie aduce astfel un calendar clar al plăților sociale, dar și schimbări esențiale pentru beneficiari. Reținerea de 10% pentru CASS asigură accesul automat la servicii medicale, însă sumele efectiv primite de părinți, șomeri sau persoane cu handicap vor fi mai mici.