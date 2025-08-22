Instituția vizează, de fapt, companiile care activează în industria evenimentelor – de la firme de catering și localuri, până la artiști, DJ și trupe de muzică – pentru a verifica dacă respectă legislația fiscală și emit facturi sau bonuri. Scopul controalelor este combaterea evaziunii și asigurarea unui mediu corect de afaceri, nu sancționarea celor care organizează nunți, botezuri sau petreceri private.

O nouă controversă a apărut în spațiul public după ce în mediul online au circulat informații potrivit cărora ANAF ar urma să taxeze darurile de la nunți. Postări distribuite intens pe rețelele sociale au stârnit îngrijorare în rândul românilor, alimentând ideea că banii oferiți la astfel de evenimente ar putea fi impozitați sau supuși contribuției la sănătate.

„Iar a început isteria cu nunțile controlate de ANAF. Văd deja multe fake news-uri rostogolite pe social media cum că Fiscul va taxa cu CASS darurile de la nuntă etc. Nu e vorba de asta. Din ce am înțeles, Fiscul va analiza activitatea companiilor specializate în organizarea de evenimente, inclusiv firmele de catering și de entertainment implicate în nunțile și celelalte petreceri private organizate de români (mâncare/băutură/trupe/cântăreți etc.)”, a scris Adrian Negrescu pe pagina sa de Facebook.

Potrivit analistului economic Adrian Negrescu, aceste speculații nu au nicio bază reală. El a explicat că intenția Fiscului nu este de a urmări cadourile de la nunți, botezuri sau aniversări, ci de a controla activitatea economică a companiilor implicate în organizarea de evenimente private.

Negrescu a precizat că instituția vizează firmele de catering, restaurantele, formațiile muzicale, artiștii și toate companiile care prestează servicii în cadrul acestor evenimente. Obiectivul este acela de a verifica dacă sunt respectate obligațiile fiscale, dacă se emit facturi și bonuri și dacă veniturile sunt raportate corect.

„Le vor verifica dacă emit facturi, bonuri fiscale, dacă nu fac evaziune. Deci nu se pune problema taxării oamenilor pentru nunți, botezuri, zile de naștere etc.”, spune analistul.

Acțiunea face parte din planul mai amplu al autorităților de a combate evaziunea fiscală într-un sector unde, de multe ori, plățile se fac cash și nu sunt înregistrate în contabilitate. În acest context, românii care organizează nunți sau alte petreceri nu vor fi afectați direct. În schimb, companiile care nu respectă legea riscă sancțiuni severe.

Chiar dacă nu există intenția de a impozita darurile oferite la nuntă, experții recomandă ca cei care organizează astfel de evenimente să solicite întotdeauna facturi și bonuri fiscale. În acest fel, beneficiarii se asigură că serviciile contractate sunt legale și evită posibile probleme ulterioare.

„Oricum, ar fi bine să cereți factura și bon fiscal de fiecare dată când organizați un eveniment”, spune Adrian Negrescu.

Negrescu a subliniat că transparența fiscală este importantă pentru protecția atât a clienților, cât și a companiilor care activează corect pe piață. Dacă firmele își fac datoria și respectă regulile, controalele ANAF nu ar trebui să fie un motiv de teamă, ci o garanție că se limitează concurența neloială a celor care evită taxele.

Totuși, specialistul a atras atenția că modul în care a fost comunicată această măsură lasă loc interpretărilor. Momentul ales de ANAF, într-un context social și economic tensionat, riscă să alimenteze teoriile conspiraționiste și să dea naștere unor noi valuri de fake news.

„Pe de alta parte e adevărat că momentul ales de ANAF este unul nefericit. Asta mai lipsea din peisajul public, să dai la moară conspiraționiștilor dornici să speculeze așa ceva”, spune expertul.

Într-o perioadă în care românii sunt deja afectați de scumpiri și de măsuri fiscale controversate, informațiile incomplete sau transmise eronat pot genera panică și neîncredere. Astfel, discuția despre „nuntile taxate” a devenit rapid virală, deși în realitate instituția nu are în plan să perceapă taxe pe banii oferiți la evenimente.

Adrian Negrescu este analist economic, consultant de business și managing partner la o companie de consultanță. De-a lungul timpului, a comentat constant măsurile economice și fiscale luate de autorități, explicându-le publicului pe înțelesul tuturor. Este cunoscut pentru intervențiile sale în mass-media și pentru analizele clare, care traduc limbajul tehnic al economiei în informații accesibile.