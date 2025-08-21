Guvernul României a aprobat, joi, printr-o ordonanță de urgență, amânarea aplicării noilor tarife rutiere de la 1 ianuarie 2026 la 1 iulie 2026. Măsura are rolul de a permite implementarea etapizată a sistemului electronic de tarifare rutieră (STRR). Autoritățile au subliniat că modificarea nu afectează aplicarea rovinietei și a tarifelor TollRo pentru vehiculele care circulă pe drumurile naționale.

Decizia Guvernului vizează toate categoriile de vehicule înmatriculate care utilizează drumurile naționale. Măsura include aplicarea rovinietei și a tarifului de trecere pe rețeaua națională.

STRR va integra funcționalități similare celor existente în statele membre ale Uniunii Europene. Sistemul va fi conectat la Serviciul European de Tarifare Rutieră (SETRE), asigurând interoperabilitatea necesară pentru transportul internațional.

Guvernul a argumentat că prorogarea este esențială pentru finalizarea implementării etapizate a sistemului electronic. Aceasta presupune dezvoltarea infrastructurii digitale, achiziția echipamentelor de control și realizarea punctelor de verificare pe drumurile naționale. Prin această măsură se urmărește evitarea implementării premature și a eventualelor probleme tehnice.

Etapa suplimentară de pregătire va permite testarea completă a STRR înainte de lansarea oficială. Astfel, autoritățile speră să elimine eventualele erori în colectarea rovinietei și a tarifului TollRo.

Sistemul va monitoriza traficul, va gestiona datele vehiculelor și va facilita o administrare mai eficientă a fondurilor pentru infrastructură.

Hotărârea Guvernului nr. 589/2025 a aprobat deschiderea finanțării pentru implementarea STRR. Totodată, a fost autorizată semnarea contractului pentru realizarea proiectului. Această etapă este considerată crucială pentru punerea în funcțiune a sistemului în condiții optime. Bugetul alocat va acoperi atât achiziția echipamentelor, cât și dezvoltarea infrastructurii digitale.

Autoritățile au precizat că implementarea STRR va include migrarea datelor existente din sistemul centralizat de rovinietă (SIEGMCR). Acest lucru va permite continuitatea serviciilor pentru șoferi și operatori de transport. Noul sistem va combina funcționalitățile actuale cu cele necesare pentru tariful de trecere TollRo.

Implementarea contractului va asigura, de asemenea, monitorizarea în timp real a traficului. Sistemul va fi capabil să gestioneze fluxuri mari de vehicule și să colecteze taxe conform legislației în vigoare. Autoritățile mențin că respectarea standardelor europene rămâne o prioritate în toate fazele proiectului.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a transmis că executivul a aprobat în ședința din 21 august mai multe măsuri importante pentru infrastructură. Oficialul a precizat că aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru vara anului viitor.

„Aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026”, a declarat acesta.

Reprezentantul Guvernului a explicat că deciziile adoptate vizează atât modernizarea infrastructurii, cât și îmbunătățirea siguranței rutiere.

„Transporturi mai eficiente, reglementări clare și proiecte concrete pentru infrastructura României. Guvernul a aprobat azi, la propunerea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, mai multe decizii importante concretizate prin acte normative care dezvoltă infrastructura, prevăd măsuri care fac drumurile mai sigure sau soluții concrete pentru modernizarea transporturilor în toată țara”, a scris Ciprian Șerban pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, reglementările aduse prin actele normative sunt menite să răspundă cerințelor legate de aderarea României la Spațiul Schengen terestru. Acestea includ măsuri suplimentare pentru protejarea infrastructurii rutiere, precum controale moderne și sancțiuni mai ferme aplicate transporturilor agabaritice.

Ciprian Șerban a menționat și câteva proiecte de infrastructură aflate în derulare. Printre acestea se află drumul de legătură la DN 71, pe traseul Pucioasa–Fieni, care intră într-o nouă etapă prin declanșarea procedurilor de expropriere.

„Proiectul pentru drumul de legătură la DN 71, pe traseul Pucioasa–Fieni, intră într-o nouă etapă – prin declanșarea procedurilor de expropriere. O soluție necesară pentru reducerea blocajelor rutiere și îmbunătățirea accesului în zona urbană”, a precizat ministrul.

O altă decizie importantă vizează dezvoltarea infrastructurii aeriene. Deschiderea punctului de frontieră pe Aeroportul Tuzla este privită drept un pas esențial pentru extinderea operațiunilor aeriene internaționale în sud-estul țării.

„Prin decizia privind deschiderea punctului de frontieră pe Aeroportul Tuzla, se creează premisele pentru extinderea operațiunilor aeriene internaționale în sud-estul țării, în sprijinul unor obiective economice strategice”, a declarat Ciprian Șerban.

Ministrul a mai subliniat că toate aceste măsuri sunt corelate cu termenele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

„Pentru a menține coerența cu termenele asumate prin PNRR, aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026, în paralel cu implementarea sistemului electronic de taxare. Toate aceste decizii reflectă o abordare consecventă, orientată spre soluții, responsabilitate și colaborare, coordonate clare pentru activitatea MTI”, a adăugat acesta.

Noul sistem va integra funcționalitățile existente din SIEGMCR și va include instrumente pentru gestionarea tarifului TollRo pentru vehiculele cu MTMA peste 3,5 tone.

Acesta va permite administrarea eficientă a datelor privind înmatriculările și tranzacțiile rutiere. Autoritățile susțin că sistemul va fi mai transparent și mai ușor de utilizat pentru operatorii de transport.

Sistemul va facilita, de asemenea, supravegherea traficului și reducerea evaziunii fiscale. Prin intermediul STRR, autoritățile vor putea urmări în timp real vehiculele care circulă pe drumurile naționale. Această monitorizare va contribui la îmbunătățirea planificării infrastructurii și a siguranței rutiere.

Guvernul subliniază că amânarea termenului nu afectează aplicarea tarifelor existente. Șoferii și companiile de transport vor continua să achite rovinieta conform regulilor actuale până la implementarea completă a sistemului electronic. Prin urmare, prorogarea asigură o tranziție mai sigură și mai bine coordonată.