Ministerul Transporturilor vrea să schimbe tarifele pentru trecerea podurilor peste Dunăre și să crească amenzile pentru șoferii care nu plătesc. Propunerea se află acum în dezbatere publică. Practic, ordonanța va reorganiza regulile pentru taxa de pod și va actualiza valorile acestei taxe.

În prezent, tarifele pentru trecerea podurilor sunt stabilite printr-un ordin din 2018. Ordonanța nouă vrea să le aducă pe toate sub aceeași lege (OUG nr. 15/2002), astfel încât să fie mai clare și centralizate.

Noile tarife vor fi incluse în anexe ale OUG nr. 15/2002. Odată ce ordonanța va fi oficială, vechile tarife pentru podurile Giurgeni – Vadu Oii/Fetești și Cernavodă vor înceta să mai fie valabile. Tarifele propuse sunt mai mari decât cele de acum.

Nr. crt. Categorie vehicul rutier Tarif – lei

(cu TVA inclus) Nr. treceri Valabilitate 1. a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme 16,00 1 o trecere 257,00 20 până la 31 decembrie 0,00 nelimitat 23 decembrie 0,00 nelimitat 6 luni calendaristice pentru riverani b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 16,00 1 o trecere 257,00 20 până la 31 decembrie 2. a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 38,00 1 o trecere 662,00 20 până la 31 decembrie b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 38,00 1 o trecere 662,00 20 până la 31 decembrie 3. a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 63,00 1 o trecere 1.095,00 20 până la 31 decembrie b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 63,00 1 o trecere 1.095,00 20 până la 31 decembrie 4. Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 94,00 1 o trecere 1.628,00 20 până la 31 decembrie

Vezi aici documentul oficial

Nr. crt. Categorie vehicul rutier Tarif – lei

(cu TVA inclus) Nr. treceri Valabilitate*) 1 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 19,00 1 12 luni de la data achitării 38,00 2 12 luni de la data achitării 304,00 20 12 luni de la data achitării 2 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) şi maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 69,00 1 12 luni de la data achitării 137,00 2 12 luni de la data achitării 1.195,00 20 12 luni de la data achitării 3 a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)

b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 94,00 1 12 luni de la data achitării 187,00 2 12 luni de la data achitării 1.628,00 20 12 luni de la data achitării 4 Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone şi cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane 133,00 1 12 luni de la data achitării 266,00 2 12 luni de la data achitării 2.315,00 20 12 luni de la data achitării

Document oficial

Proiectul prevede și majorarea amenzilor pentru șoferii care nu plătesc taxa de pod. Amenzile minime vor crește de la 130 de lei la 190 de lei, iar cele maxime de la 260 de lei la 380 de lei. Calculul amenzilor se face raportat la taxa pentru podul de la Fetești: amenda minimă este de 10 ori taxa de trecere, iar amenda maximă de 20 de ori taxa.

Dacă amenda este plătită în maximum 15 zile de la primirea procesului-verbal, se poate achita jumătate din amenda minimă.

Proiectul de lege va putea fi aplicat doar după ce Guvernul îl aprobă și este publicat în Monitorul Oficial.