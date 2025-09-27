Excesul de viteză rămâne principala cauză a accidentelor rutiere grave în România, arată datele oficiale. Pentru a limita aceste situații, Poliția Română utilizează aproape 1.200 de radare mobile, montate pe autospeciale, pe trepied sau direct pe infrastructura rutieră.

Aparatele funcționează permanent, atât pe drumuri naționale, cât și pe autostrăzi, iar șoferii prinși că depășesc limitele legale sunt sancționați conform Codului Rutier. Măsurile variază de la amenzi la suspendarea sau chiar anularea permisului, în funcție de gravitatea abaterii.

Statisticile pentru primele șase luni din 2025 confirmă dimensiunea problemei. Poliția Rutieră raportează 334 de accidente grave provocate de nerespectarea vitezei, 320 de evenimente cauzate de indisciplina pietonilor și numeroase incidente produse din lipsa acordării priorității de trecere. Aceste cifre justifică intensificarea controalelor și înăsprirea sancțiunilor.

Legislația rutieră stabilește praguri clare în funcție de tipul de drum. În interiorul localităților, limita generală este de 50 km/h. Pe drumurile naționale și județene șoferii pot circula cu cel mult 90 km/h, în timp ce pe drumurile europene limita este de 100 km/h. Pe drumurile expres viteza maximă este 120 km/h, iar pe autostradă, 130 km/h.

Limitele de viteză în România:

50 km/h în localitate;

90 km/h pe drumurile naționale și județene;

100 km/h pe drumurile europene;

120 km/h pe drumurile expres;

130 km/h pe autostradă.

Administratorii de drumuri pot reduce aceste valori în funcție de condițiile de trafic, lucrări sau zone de risc. De asemenea, vehiculele cu remorcă, transporturile agabaritice sau cele care transportă substanțe periculoase trebuie să respecte limite mai scăzute, pentru a preveni accidentele. Astfel, fiecare categorie de șoferi este obligată să adapteze viteza la specificul vehiculului și al drumului.

Codul Rutier în vigoare prevede un sistem progresiv de sancțiuni, stabilite în funcție de viteza cu care șoferul a depășit limita legală.

Pentru depășiri între 10 și 20 km/h, amenda aplicată este de 2–3 puncte. Dacă șoferul circulă cu 21–30 km/h peste limită, sancțiunea urcă la 4–5 puncte. În cazul depășirilor cu 31–40 km/h, amenda este cuprinsă între 6 și 8 puncte.

Depășirile mai mari de 41 km/h atrag sancțiuni severe, cu 9–20 puncte de amendă. Pentru cei care depășesc limita cu peste 50 km/h, pe lângă amendă, permisul se suspendă 90 de zile. Depășirile de peste 70 km/h aduc aceeași amendă maximă, dar suspendarea permisului se prelungește la 120 de zile.

Noul Cod Rutier prevede puncte de amendă și, în funcție de gravitatea depășirii, suspendarea permisului:

+10–20 km/h: 2–3 puncte de amendă;

+21–30 km/h: 4–5 puncte;

+31–40 km/h: 6–8 puncte;

+41 km/h: 9–20 puncte;

+50 km/h: 9–20 puncte și suspendare 90 zile;

+70 km/h: 9–20 puncte și suspendare 120 zile.

Un exemplu concret este cel al unui șofer care circulă cu 100 km/h într-o zonă unde limita este 50 km/h. În acest caz, sancțiunea aplicată este între 9 și 20 de puncte de amendă, iar permisul de conducere este suspendat pentru 90 de zile. Dacă aparatul radar ar fi înregistrat 99 km/h, sancțiunea ar fi constat doar în amendă, fără suspendarea permisului.

Valoarea punctului de amendă pentru 2025 este de 202,5 lei. Prin urmare, un șofer prins cu viteză excesivă în localitate poate plăti între 405 și 4.050 de lei, în funcție de numărul punctelor aplicate de polițistul rutier.

Autoritățile subliniază că aceste reglementări sunt necesare pentru siguranța rutieră. Viteza excesivă rămâne principalul factor al tragediilor pe drumurile din România, iar controalele intensificate și sancțiunile mai dure urmăresc scăderea numărului de accidente.