După aproape trei luni de la eliminarea plafonării prețurilor pentru polițele RCA, piața asigurărilor auto obligatorii din România a înregistrat scumpiri semnificative, iar primele de asigurare depășesc, în aproape toate cazurile, pragul de o mie de lei. Cele mai importante societăți de asigurări au fost nevoite să majoreze tarifele începând cu 1 iulie, odată cu liberalizarea completă a pieței.

Pentru a evidenția modul în care s-au ajustat tarifele, putem analiza evoluția primelor medii la trei dintre cei mai mari asiguratori. La primul dintre aceștia, scumpirea a fost de aproximativ 7%, comparând prima medie din septembrie cu cea din iunie, înainte de expirarea plafonării.

La al doilea asigurator, majorarea a fost mai consistentă, ajungând la 12%, de la o primă medie de circa 1.390 lei la începutul lunii iunie, până la 1.560 lei în septembrie. Cele mai semnificative creșteri au fost raportate de al treilea asigurator, unde prima medie a urcat de la aproape 1.500 lei la 1.850 lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 24%.

Primele medii la principalele trei societăți s-au modificat astfel, potrivit Antena 3: prima medie a crescut de la 961 la 1.027 lei (+6,8%), de la 1.388 la 1.559 lei (+12,3%) și de la 1.492 la 1.844 lei (+23,6%).

Datele arată că, deși majorările nu sunt uniforme, trendul general este unul ascendent, iar tarifele depășesc pragul psihologic de 1.000 de lei în majoritatea cazurilor.

O altă analiză, realizată de economica.net, relevă faptul că șase dintre cele nouă societăți care emit RCA pe piața românească, reprezentând peste 90% din toate contractele vândute, au majorat prețurile după ridicarea plafonării la 1 iulie 2025.

Doar o singură companie a reușit să mențină primele sub pragul de 1.000 de lei, indicând o strategie de preț mai conservatoare. În general, majorările sunt moderate, dar există societăți cu un număr mare de clienți care au urcat tarifele semnificativ.

Evoluția prețurilor a fost monitorizată prin intermediul unui mare intermediar care controlează peste 10% din piața RCA. Datele arată că, în perioada 8–14 septembrie, prima medie la nivel general a crescut cu aproximativ 2,5% față de ultima săptămână din iunie, când prețurile erau plafonate.

Deși creșterea medie poate părea moderată, analiza pe societăți indică majorări semnificative la firme cu cote de piață importante, cum sunt Allianz Țiriac și Axeria Iard, care cumulează aproximativ o treime din piață.

Strategiile companiilor diferă însă semnificativ. Hellas Direct rămâne singura societate cu prime medii mult sub nivelul pieței, menținând tarife mai mici printr-o segmentare strictă, vizând automobile cu risc redus, înregistrate în afara zonelor aglomerate, precum București sau județul Ilfov.

La polul opus, Omniasig aplică tarife mult peste medie, evitând zona RCA și concentrându-se pe alte segmente, ceea ce se reflectă într-o cotă de piață redusă, dar într-o primă medie semnificativ mai mare decât la concurență.