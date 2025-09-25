Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază pentru încă șase luni, decisă de Guvern prin ordonanță de urgență, a fost criticată de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu.

Măsura ridică atât probleme de legalitate, cât și efecte nedorite asupra pieței, care se adaptează și transferă creșterile de costuri pe alte produse pentru a-și menține marja de profit, consideră Chirițoiu. El a adăugat că principala cauză a scumpirilor rămâne inflația, alimentată de deficitul bugetar ridicat.

Chirițoiu a precizat că instituția pe care o conduce nu susține plafonările, deoarece acestea distorsionează piața și, pe termen lung, pot produce mai mult rău decât bine. Oficialul a afirmat că guvernul a extins măsura pentru încă șase luni, dar acest lucru ridică două probleme majore.

Prima ține de legalitate, întrucât reglementările de acest tip sunt concepute să fie temporare, iar prelungirea repetată pune sub semnul întrebării caracterul lor provizoriu. Cea de-a doua problemă vizează eficiența economică, întrucât piața se adaptează în timp, iar efectul plafonării devine tot mai redus.

El a menționat că, în momentul introducerii plafonării, prețurile produselor vizate au scăzut, ceea ce însemna că măsura și-a atins scopul. Totuși, după o perioadă scurtă, companiile au început să compenseze pierderile prin creșterea prețurilor la alte produse, inclusiv la carne de porc și detergenți. În aceste condiții, impactul asupra consumatorilor s-a diminuat.

„Noi (Consiliul Concurenței – n.red.) nu suntem adepții plafonărilor pentru că distorsionează piața și până la urmă ajung să facă mai mult rău decât bine. Guvernul a extins cu încă șase luni măsura. Sunt două probleme aici. Una e problema de legalitate: măsurile astea se pot lua pentru 3 luni, pentru 6 luni pentru că regula este că sunt măsuri temporare. Acum, dacă (Guvernul – n.red.) le tot extinde, e o limită cât poți să susții că e vorba de o măsură temporară. Le fel de importantă ca problema de legalitate este efectul. Măsurile astea au un efect pe termen scurt. Dacă le prelungesc, undeva piața se adaptează și eficacitatea lor scade. Și asta am văzut prima dată când s-a introdus plafonarea. Prețurile la produsele cu adaos plafonat au scăzut, deci undeva măsura și-a atins efectul, dar am văzut în scurt timp că companiile s-au adaptat și, ca să-și mențină rata de profitabilitate, au crescut prețurile altor produse și a unor produse alimentare cum e carnea de porc, dar și detergenții. Deci impactul undeva e limitat”, a spus Bogdan Chirițoiu.

Președintele Consiliului Concurenței a recomandat Executivului să elaboreze din timp o strategie alternativă pentru momentul în care actuala prelungire va expira, pentru a evita decizii luate în grabă. El a reamintit că înainte de plafonarea adaosului exista un acord voluntar pe anumite produse lactate și a sugerat că astfel de soluții pot fi reluate.

Bogdan Chirițoiu a avertizat că există riscul ca, peste șase luni, Guvernul să fie din nou în situația de a decide în ultimele zile o nouă prelungire, fără o analiză profundă a efectelor.

„Cred ca piața s-a adaptat, nu văd de ce prelungirea asta ar avea un impact puternic asupra prețurilor. Riscăm ca peste 6 luni, iarăși cu o săptămână, două înainte de expirarea termenului, ne speriem și nu știm ce să facem și iar mai prelungim măsura. Recomandarea către Guvern e să gândim de pe acum ce punem în locul acestei măsuri. Avem exemplul acordului voluntar, care a existat înainte de plafonarea adaosului, aveam acord voluntar pe produse lactate, deci alternative avem, deci repet, noi asta am recomanda Guvernului: să avem planul B să nu intrăm în criză”, a punctat Chirițoiu, într-o intervenție la Digi24.

În ceea ce privește creșterea generală a prețurilor, Chirițoiu a afirmat că problema nu se rezolvă prin măsuri administrative, ci prin reducerea deficitului bugetar, care a dus la cea mai mare rată a inflației din Uniunea Europeană.

El a atras atenția că, atâta timp cât dezechilibrul bugetar nu este corectat, prețurile vor continua să crească, iar populația nu ar trebui să aibă așteptări nerealiste că plafonarea adaosului va stopa inflația.