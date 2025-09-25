APIA a precizat că, în prezent, cererile depuse de fermieri se află în etapa de verificare. Ulterior, acestea vor fi introduse în „lista albă a plăților”, ceea ce va permite demararea plăților în avans din 16 octombrie. Reprezentanții agenției au subliniat că eligibilitatea fiecărei cereri trebuie stabilită înainte de autorizarea sumelor, transmite agrointel.ro.

Instituția a arătat că, în ultimul deceniu, campaniile de plăți în avans au fost marcate de mobilizarea personalului și de absorbția record a fondurilor europene. Pentru campania din 2025, obiectivul este ca între 16 octombrie și 30 noiembrie să fie autorizate plăți de peste 1 miliard de euro către fermierii eligibili.

Conform datelor APIA, transmise sursei citate, în campania de anul acesta au fost depuse 708.012 cereri de plată. Agenția a dat asigurări că va depune toate eforturile pentru ca toți fermierii care îndeplinesc condițiile și au trecut de verificări să primească banii în termenul stabilit prin legislație, adică până la 30 noiembrie.

APIA a detaliat schemele finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru care se vor acorda avansuri în campania 2025:

PD-01 – Sprijin de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), cu avans de 70%;

PD-02 – Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS), cu avans de 70%;

PD-03 – Sprijin complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS-YF), cu avans de 70%.

În cazul măsurilor achitate din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), APIA va acorda în campania 2025 avansuri pentru următoarele scheme:

DR-09 – Zone afectate de constrângeri naturale – Zona Montană, avans de 85%;

DR-10 – Zone afectate de constrângeri naturale semnificative, avans de 85%;

DR-11 – Zone afectate de constrângeri naturale specifice, avans de 85%.

Pentru zootehnie, APIA a precizat că în campania 2025 vor fi acordate avansuri pentru plățile cuplate directe:

PD-21 VL – Sprijin cuplat pentru venit – vaci de lapte, avans de 70%;

PD-22 TC – Sprijin cuplat pentru venit – carne vită, avans de 70%;

PD-23 FB – Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte, avans de 70%;

PD-24 O – Sprijin cuplat pentru venit – ovine, avans de 70%;

PD-24 C – Sprijin cuplat pentru venit – caprine, avans de 70%.

Plățile în avans se vor desfășura între 16 octombrie și 30 noiembrie 2025. Începând cu 1 decembrie vor fi efectuate plățile regulare pentru fermieri.