Tot mai mulți elevi români aleg să-și construiască viitorul academic peste hotare, iar datele din acest an confirmă tendința de creștere a numărului de tineri care aplică la universități internaționale.

Upgrade Education, liderul pieței de consultanță educațională din România, a anunțat că a facilitat pentru anul universitar 2025–2026 burse de studiu în valoare totală de 1,2 milioane de euro pentru elevii consiliați.

În total, 245 de liceeni români au beneficiat în 2025 de sprijinul consultanților Upgrade Education, obținând 600 de oferte de admitere, ceea ce înseamnă o medie de 2,4 oferte per elev. Aceștia au fost acceptați la universități de prestigiu din SUA și Europa, cu burse parțiale sau integrale.

Peisajul educațional global este extrem de divers, iar accesul la finanțare variază semnificativ în funcție de regiune. În Statele Unite, unde costurile anuale pot depăși 80.000 de dolari, bursele sunt frecvent condiționate de performanțele extracurriculare, fie că este vorba de sport, fie de artă. Există și burse acordate pe criterii financiare, care pot acoperi integral costurile, însă acestea rămân rare.

În Europa, modelul este mai accesibil: bursele se acordă în special pe baza nevoii financiare sau a rezultatelor academice excepționale, variind de la sume simbolice de 100-200 de euro până la 15.000 de euro, suficiente pentru a acoperi integral taxele de școlarizare.

De la înființarea sa în 2017, Upgrade Education a consiliat peste 1.000 de elevi români, cu o rată de succes de peste 80%. În cei opt ani de activitate, compania a facilitat burse totale de 5,5 milioane de euro, iar pentru anul 2026 estimează că va depăși 1,5 milioane de euro în burse obținute.

Fondatorul Upgrade Education, Tinu Bosinceanu, absolvent al Universității Harvard, a explicat că admiterea la universități internaționale de prestigiu nu se rezumă la rezultatele academice, ci presupune o strategie bine construită și o pregătire atentă pentru fiecare etapă a procesului.

El a subliniat că echipa sa lucrează individual cu fiecare elev, analizându-i potențialul și îndrumându-l către instituțiile potrivite, trecând împreună prin cerințele și documentele necesare astfel încât aspirațiile să se transforme în rezultate concrete.

„Admiterea la universități internaționale de prestigiu nu se rezumă doar la rezultate academice, ci necesită o strategie bine construită și o pregătire atentă pentru fiecare etapă. De aceea, lucrăm individual cu fiecare elev, analizându-i potențialul și orientându-l către instituțiile potrivite. Trecem prin cerințe și documente specifice, astfel încât să transformăm aspirațiile în rezultate concrete și îi sprijinim pe tinerii ambițioși și merituoși să își valorifice potențialul și să pășească cu încredere în mediile academice de elită”, spune Bosinceanu.

Procesul începe cu o strategie personalizată. Consultanții analizează performanțele școlare, situația financiară a familiei, preferințele geografice și ambițiile profesionale ale fiecărui elev.

Pe baza acestor date, se construiește o listă de 8–12 universități compatibile cu șansele reale de admitere și obținere a unei burse.

Elevii sunt ghidați în alegerea programelor, pregătirea pentru teste precum SAT sau IELTS, redactarea eseurilor și chiar simularea interviurilor.

Europa rămâne principala opțiune pentru elevii români, cu 60% dintre aplicații trimise către universități de pe continent. Olanda, Spania și Italia sunt printre cele mai căutate destinații datorită programelor în limba engleză și a prestigiului academic.

Printre universitățile vizate se află TU Delft, Eindhoven University of Technology, Bocconi University, IE, Esade și Sciences Po. Marea Britanie continuă să fie atractivă, în special prin instituții precum University College London, University of Warwick, King’s College London și London School of Economics.

Statele Unite rămân o destinație premium: peste 50 de elevi români au fost acceptați în 2025 la universități americane, mulți dintre ei în Ivy League sau alte instituții din top 100 mondial. Ponderea ofertelor de top a crescut la 53,85%, semn că interesul tinerilor români pentru excelența academică este în continuă creștere.